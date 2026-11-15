Reactie Jeremy Doku verrast vriend en vijand met uitspraken na de match tegen Italië

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Jeremy Doku verrast vriend en vijand met uitspraken na de match tegen Italië
Foto: © Photonews

Jeremy Doku was een van de absolute smaakmakers tijdens de indrukwekkende 4-1-zege van de Rode Duivels tegen Italië. De flankaanvaller dolde met zijn tegenstanders, passeerde de ene na de andere Italiaan en bekroonde zijn sterke prestatie met een doelpunt. Toch was hij achteraf opvallend kritisch voor zichzelf.

“Eerlijk gezegd vond ik niet dat ik zo goed was. Ik was niet zo balvast als ik normaal gezien ben en heb veel dom balverlies geleden”, verraste Doku. Nochtans zagen de toeschouwers - wij inclusief - een flankaanvaller die bijzonder moeilijk af te stoppen was en voortdurend voor gevaar zorgde.

“Het is een kwestie van instinct”

Ook over zijn individuele acties bleef de Manchester City-speler bescheiden. “Ik heb gescoord en een paar goede acties gedaan, maar ik kan veel beter met alle ruimte die er was. Ik ben wel blij dat we hebben gewonnen.” Hoe hij telkens opnieuw zijn tegenstanders in de wind zet? Daar heeft hij geen ingewikkelde verklaring voor.

“Soms lukt het, soms lukt het niet. Het is een beetje improviseren, een kwestie van instinct”, legt hij uit. Zijn dribbels waren tegen Italië nochtans een lust voor het oog. De Italianen hadden geen antwoord op zijn snelheid en onvoorspelbaarheid.

Doku heeft nog een boodschap voor zijn critici

Ook zijn opvallende viering na zijn doelpunt had een betekenis. “Ik ben dankbaar aan Jezus. Mogen komen spelen hier, is voor mij een cadeau.” Daarnaast kwam Doku nog even terug op de gebeurtenissen tijdens het WK. Hij voelde niet de behoefte om met zijn prestatie iets te bewijzen. “Er is veel gebeurd, maar dat wil niet zeggen dat ik niet meer kan voetballen. De mensen die mij kennen, die weten dat.”

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Wie dacht dat Doku met zijn demonstratie tegen Italië zijn beste niveau al heeft bereikt, kreeg achteraf nog een veelbelovende boodschap. Toen hem de uitspraak 'The best is yet to come' werd voorgelegd, reageerde hij overtuigd: “Exact.”

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