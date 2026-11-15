OH Leuven haalt uit naar KRC Genk én Timmy Simons

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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OH Leuven haalt uit naar KRC Genk én Timmy Simons
Foto: © photonews
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OH Leuven heeft het vertrek van Timmy Simons naar Racing Genk officieel bevestigd. De Leuvense club spaart daarbij de kritiek niet en laat verstaan verrast en ontgoocheld te zijn over de manier waarop de voormalige Rode Duivel voor de Limburgse uitdaging koos.

De overgang hing al even in de lucht, maar is nu ook officieel: Timmy Simons verlaat OH Leuven voor Racing Genk. In een opvallend koel clubstatement maakt de Leuvense club duidelijk dat de trainerswissel niet zonder spanningen verloopt.

"De club heeft met verbazing kennisgenomen van de beslissing van Timmy Simons om het aanbod van Racing Genk te aanvaarden", opent OH Leuven. Daaruit blijkt dat de club niet had verwacht dat Simons midden in het seizoen zou vertrekken.

OH Leuven voelt zich verrast door keuze van Simons

De Leuvenaars benadrukken dat de samenwerking steeds gestoeld was op wederzijds vertrouwen. "In onze samenwerking met Timmy hebben we altijd gehandeld vanuit wederzijds vertrouwen, engagement en loyaliteit. We begrijpen zijn ambitie om een nieuwe professionele uitdaging aan te gaan. Toch kunnen we onze teleurstelling over de manier waarop deze situatie is ontstaan niet verbergen."

Daarmee bevestigt OH Leuven ook openlijk dat er wrevel bestaat rond het vertrek van de ex-Rode Duivel. Simons kiest voor een terugkeer naar Genk, waar hij als speler jarenlang actief was.

Leuven moet snel op zoek naar een opvolger

In het statement trekt OH Leuven de lijn nog verder door. "Wij vinden dat de sportieve ambities van een club en/of individu hand in hand moeten gaan met wederzijds respect en onberispelijk gedrag, ongeacht de omvang of positie van de club en/of het individu."

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De Leuvense club moet nu op korte termijn een nieuwe hoofdtrainer aanstellen. "We zullen ons niet uit ons lood laten slaan door deze onverwachte wending. Integendeel: OH Leuven zal sterker terugkomen, vastberadener dan ooit", besluit de club.

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