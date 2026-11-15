Sterspeler bij zijn ploeg, maar... toch moet ex-Anderlecht-chouchou vertrekken

Francis Amuzu lijkt na amper één seizoen alweer op weg naar de uitgang bij Grêmio. De Braziliaanse club moet belangrijke knopen doorhakken met het oog op 2027, want het contract van de voormalige Anderlecht-aanvaller loopt op 31 december af. Een verlengd verblijf in Porto Alegre wordt steeds minder waarschijnlijk.

Volgens Braziliaanse media vormt vooral zijn salaris een struikelblok. Grêmio vindt de loonkosten van de Ghanees-Belgische flankaanvaller te hoog. Om een nieuw contract te kunnen tekenen, zou Amuzu bereid moeten zijn om financieel in te leveren. Of hij daartoe bereid is, is voorlopig niet duidelijk.

Ook nieuwe buitenlandersregel speelt Amuzu parten

Er is nog een bijkomende factor die een verlenging bemoeilijkt. Vanaf 2027 wordt het aantal buitenlandse spelers dat een Braziliaanse club per wedstrijd mag opstellen teruggebracht tot acht. Grêmio beschikt al over verschillende spelers met een buitenlandse nationaliteit en moet dus rekening houden met die beperking bij de samenstelling van de kern.

Een vertrek van Amuzu lijkt daardoor steeds realistischer. De aanvaller zou al aan het uitkijken zijn naar een nieuwe club. Waar zijn toekomst ligt, is voorlopig nog onduidelijk.

Beslissing na afloop van het seizoen

Amuzu is niet de enige speler over wie Grêmio binnenkort een beslissing moet nemen. Ook onder meer Carlos Vinícius, Pavón, Dodi, Marcos Rocha en Caio Paulista hebben een aflopend contract. Vooral de situatie van Carlos Vinícius is interessant: de spits maakte dit seizoen al 23 doelpunten en geniet belangstelling van Vasco da Gama.



Bij Amuzu lijkt de uitgangspositie een stuk moeilijker. De clubleiding zal na afloop van de competitie de knoop doorhakken. De voormalige publiekslieveling van Anderlecht moet dus mogelijk alweer op zoek naar een nieuwe uitdaging.