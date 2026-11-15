"Tzolis, Saka & co zijn loodgieters als je Doku ziet"

De Rode Duivels kwamen tegen Italië snel op achterstand, maar nog voor de koffie wisten ze dat helemaal in orde te brengen. Orde op zaken, met dank aan een aantal interessante acties en doelpunten. Zeker over de 3-1 van Doku was er heel wat te vertellen.

De Rode Duivels en de Italianen waren beiden heel snedig aan de wedstrijd begonnen. En dus was het wachten tot er iemand het verschil zou maken. Bij de eerste de beste aanval was het bijna 1-0 voor de Belgen, maar tien seconden later was het in de omschakeling 0-1.

Paniek in de tent? Geen moment. De Rode Duivels bleven in hun eigen kansen geloven en dat leverde een aantal mooie acties op waaruit ook een aantal mooie doelpunten vielen. Zeker het derde doelpunt was een culminatiepunt van een geweldig Belgisch halfuur.

Jérémy Doku maakt de 3-1 op heerlijke wijze af voor Rode Duivels tegen Italië

Meerdere spelers beroerden de bal, het orgelpunt was een dribbel van Jérémy Doku tussen vier-vijf Italianen, om vervolgens de 3-1 voorbij de Italiaanse doelman te werken. Heel erg knap en dus was iedereen ook vol lof voor de zaak, zo ook de analisten.

🚨🇧🇪 THIS ANGLE OF DOKU'S GOAL AGAINST ITALY IS INSANE! WOW! https://t.co/p3gtxDWYun — Shuffle FC (@ShuffleFC) November 15, 2026

"Doku is alleen maar af te stoppen met fouten, dat was tegen Turkije ook al het geval. HIj is echt in bloedvorm en dat heeft hij opnieuw bewezen", aldus Marc Degryse bij VTM. Waarop hij meteen bijval kreeg van Frank Boeckx: "Doku verdedigde niet echt mee bij de 0-1, maar als je zo aanvalt zoals bij die 3-1 ..."



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"Het is gewoon enorm veel kwaliteit. Op finesse, kracht en mét efficiëntie deze keer. Een geweldig doelpunt van de Belgen wat mij betreft." Ook op de sociale media regende het - hoe kan het ook anders - de nodige reacties. We geven u graag een korte bloemlezing mee van een aantal berichten die we op X konden vinden bij, op of rond de geweldige Belgische 3-1.

Jeremy Doku footwork 🤯 #NationsLeague — UEFA EURO (@UEFAEURO) November 15, 2026

Jeremy Doku has the scariest footwork as a winger — MANKIND (@MankindPrime) November 15, 2026