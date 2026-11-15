Van Bommel, Degryse en Boeckx formeel over toekomst Kevin De Bruyne

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Van Bommel, Degryse en Boeckx formeel over toekomst Kevin De Bruyne
Foto: © Photonews
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Gaat Kevin De Bruyne binnenkort bij PSV Eindhoven voetballen? Het zou zomaar kunnen. De geruchten zwengelden deze week aan en volgens Marc Degryse zou het bovendien ook een prima zaak kunnen zijn of worden. De analisten zijn formeel, ook bondscoach Mark van Bommel liet zich uit over de zaak en nu is het wachten tot er iets concreet wordt.

PSV Eindhoven heeft het de laatste jaren helemaal overgenomen in Nederland en is boven Ajax en Feyenoord gekomen. Met titel na titel en deelname aan de Champions League hebben ze ook heel wat budget in handen.

En dus zou een astronomische transfer van Kevin De Bruyne niet eens zo onwaarschijnlijk zijn. Volgens Het Eindhovens Dagblad wordt er alvast op de speler van Napoli en de Rode Duivels met de nodige nadruk gejaagd.

PSV Eindhoven heeft interesse in Kevin De Bruyne

Mark Van Bommel – die zelf ook een verleden heeft bij PSV Eindhoven - opende de debatten in gesprek met VTM2 rondom de match tegen Turkije: “Kevin De Bruyne moet die beslissing zelf maken. Het zijn geruchten, zoals het altijd is in Italië."

"En dan staat het in alle kranten en begint dat over te waaien naar België en Nederland. Voor Kevin persoonlijk is het misschien goed: het is dicht bij huis en het Nederlands voetbal ligt hem wel, met altijd willen voetballen en aanvallend denken en voetballen. Dat past wel bij hem.”

Past PSV Eindhoven bij KDB? Volgens de analisten zeker en vast wel

Is twee jaar tekenen bij PSV Eindhoven een goed idee? Marc Degryse is formeel: “Het is absoluut een goed idee. Ik denk dat hij daar heel gelukkig kan worden. Het is dichter bij zijn roots en in een competitie en bij een ploeg die enkel denkt aan aanvallen."

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De Bruyne Kevin

"Daar kan hij weer helemaal openbloeien na anderhalf jaar waar hij niet al te happy was met de trainers en met de manier van spelen, te veel verdedigen. En hij zou voor PSV echt een meerwaarde zijn ook", ziet hij het positief in.

Frank Boeckx pikte ook meteen in: “Je hebt echt extreme kwaliteiten nodig en fysieke kwaliteiten om het in Italië te maken. Alles wordt enorm gestructureerd en dat is moeilijker voetballen. Bij Peter Bosz bij PSV Eindhoven lopen de backs overal en dat zou zeker goed passen bij de manier van spelen van Kevin De Bruyne, die dan wel mensen zou vinden om de bal aan kwijt te kunnen.”

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