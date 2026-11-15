Van Bommel hakt knoop door: dit is de grote wijziging tegen Italië

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Van Bommel hakt knoop door: dit is de grote wijziging tegen Italië
Foto: © Photonews

De opstelling van de Rode Duivels voor de ontmoeting met Italië is bekend. Roméo Lavia keert na zijn schorsing terug in de basis en neemt op het middenveld de plaats in van Nicolas Raskin. Geen onlogische wissel en ook meteen de enige voor de Rode Duivels tegen de Italianen.

Lavia opnieuw op het middenveld

De basiself van de Rode Duivels voor de wedstrijd tegen Italië, zondagavond in het Koning Boudewijnstadion, is bekend. Senne Lammens staat zoals verwacht onder de lat en ook in de verdediging en de aanval zijn er geen wissels - daarvoor moeten we naar het middenveld kijken.

Voor de doelman staat er achterin een verdediging met Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Nathan Ngoy en Timothy Castagne. Op het middenveld is er één wijziging tegenover de vorige wedstrijd: Roméo Lavia is na zijn schorsing opnieuw beschikbaar en vormt samen met Youri Tielemans en Kevin De Bruyne het trio centraal op het veld.

Doku en De Ketelaere behouden hun plaats

Diego Moreira en Jérémy Doku, die in Turkije een degelijke indruk maakten, blijven op de flanken staan. Charles De Ketelaere krijgt opnieuw het vertrouwen als diepste aanvaller. Bij Italië draagt Gianluigi Donnarumma de aanvoerdersband en staat hij in doel. Voor hem vormen Kayode, Scalvini, Bastoni en Calafiori de defensieve lijn.

Italië met Donnarumma als kapitein

Barella, Tonali en Fagioli nemen het Italiaanse middenveld voor hun rekening. In de aanval kiest Italië voor Pisilli, Pio Esposito en Koleosho. De aftrap is voorzien om 20.45 uur. Voor de wedstrijd begint, volgt nog een eerbetoon aan Axel Witsel.

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