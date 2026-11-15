Verrassend? Jan Vertonghen geeft duidelijke voorkeur over toekomst De Bruyne

Jan Vertonghen was zondag van de partij op een legendewedstrijd tussen Ajax en FC Barcelona. Na afloop kreeg de ex-Rode Duivel ook vragen over Kevin De Bruyne, die de voorbije dagen aan PSV Eindhoven werd gelinkt.

Terwijl de Rode Duivels zondag Italië partij gaven in de Nations League, stond Jan Vertonghen op een ander veld. De voormalige verdediger van onder meer Anderlecht en Tottenham nam deel aan de legendewedstrijd tussen Ajax en FC Barcelona. De Catalanen haalden het met 4-7.

Vertonghen deelde bij Ajax het veld met bekende namen als Edwin van der Sar, Frank de Boer, Klaas-Jan Huntelaar, Patrick Kluivert, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder en ex-Standardspeler Simon Tahamata. Aan Barcelonazijde waren onder anderen Ludovic Giuly, Jari Litmanen en Éric Abidal van de partij.

Vertonghen: "De Bruyne moet kiezen voor geluk"

Na de wedstrijd ging het gesprek al snel over Kevin De Bruyne. De Rode Duivel wordt de voorbije dagen nadrukkelijk genoemd bij PSV Eindhoven. Vertonghen vindt vooral dat zijn voormalige ploegmaat bij de nationale ploeg zelf moet bepalen welke richting hij uit wil.

"We hebben soms het geluk dat we ons eigen lot kunnen beïnvloeden. Dat is niet voor iedereen weggelegd, maar Kevin kan zijn carrière wel zelf sturen", vertelde Vertonghen aan Het Laatste Nieuws. "Wat hij moet doen? Kiezen voor wat hem gelukkig maakt. Als voetballer wil je in de eerste plaats gelukkig zijn. Vaak ontdek je pas later in je carrière wat je echt gelukkig maakt en wat geluk voor jou betekent."

Ajax boven PSV, maar afstand speelt mee

Volgens Vertonghen hangt zo'n keuze niet alleen af van het sportieve plaatje. "Premies, infrastructuur, familie ... Dat zijn allemaal zaken die meespelen", klonk het. Zelf zou hij De Bruyne liever bij zijn ex-club Ajax zien belanden dan bij PSV. "Natuurlijk had ik hem liever in het shirt van Ajax gezien, maar dat is volgens mij wat ver van zijn thuis", lachte Vertonghen.



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"Blijkbaar wil hij dicht bij huis spelen. Amsterdam ligt toch wat verder van Belgisch Limburg. Ik denk dat hij daarom PSV verkiest. Hij zou een heel mooie aanwinst zijn voor de Nederlandse competitie." Of een transfer naar Eindhoven er daadwerkelijk komt, moet de komende weken blijken.