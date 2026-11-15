Vitor Bruno (RSC Anderlecht) krijgt er nog eens van langs: "Kansloze situatie, alles wat hij doet is hopeloos"

Heel wat ploegen veranderden in deze interlandbreak van coach. Dat is niet het geval bij RSC Anderlecht, waar ze gewoon verder gaan met Vitor Bruno. Die heeft de ploeg de voorbije twee weken opnieuw iet of wat op de rails gezet. Toch blijft Stijn Stijnen formeel: het einde van de coach bij paars-wit is in zicht.

"Als je ziet wat Vitor Bruno allemaal doet qua roteren ... Bentayeb had een goede periode en speelt nu niet, Sikan had een goede periode ... Wat doet hij er allemaal mee?", vroeg Stijn Stijnen zich enkele weken geleden al openlijk af in Ongefilterd wat het plan van Vitor Bruno nu echt is.

Blijft Vitor Bruno een 'dead man walking' bij Anderlecht?

Na de 4-1 zege tegen KVC Westerlo leek Stijnen nog niet meteen van mening te zijn veranderd. Als het van hem afhangt, dan is Vitor Bruno nog steeds niet veilig. "Het gaat voor mij over twee trainers die als dode mannen aan het wandelen zijn en dat zijn Bruno en Thorup."

Ondertussen is Jess Thorup al ontslagen bij KRC Genk, maar bij Anderlecht geloven ze nog steeds in Bruno. En toch blijft Stijn Stijnen op dezelfde nagel kloppen met de voorslaghamer: het einde van de coach is in zicht. Ook na de zeges in Europa en het gelijkspel tegen Club Brugge.

Vitor Bruno zit in een kansloze situatie volgens Stijn Stijnen

“Hij zit in een kansloze situatie. Alles wat hij nu doet, is hopeloos. Door het interview van Bornauw … Spelers gaan zich nu de vraag stellen waarom hij het doet – het niet meer roteren. Je zit helemaal vast, het is voorbij, een kwestie van tijd.”



“Een ego gaat bovenkomen, de breuklijn is er tussen het bestuur en de coach. Het is gewoon wachten tot hij verliest. Hadden ze op bezoek bij Club Brugge met een flinke bolwassing verloren, dan lag hij nu al buiten", is Stijnen formeel.