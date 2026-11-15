Vitor Bruno (RSC Anderlecht) krijgt er nog eens van langs: "Kansloze situatie, alles wat hij doet is hopeloos"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Vitor Bruno (RSC Anderlecht) krijgt er nog eens van langs: "Kansloze situatie, alles wat hij doet is hopeloos"
Foto: © Photonews

Heel wat ploegen veranderden in deze interlandbreak van coach. Dat is niet het geval bij RSC Anderlecht, waar ze gewoon verder gaan met Vitor Bruno. Die heeft de ploeg de voorbije twee weken opnieuw iet of wat op de rails gezet. Toch blijft Stijn Stijnen formeel: het einde van de coach bij paars-wit is in zicht.

"Als je ziet wat Vitor Bruno allemaal doet qua roteren ... Bentayeb had een goede periode en speelt nu niet, Sikan had een goede periode ... Wat doet hij er allemaal mee?", vroeg Stijn Stijnen zich enkele weken geleden al openlijk af in Ongefilterd wat het plan van Vitor Bruno nu echt is.

Blijft Vitor Bruno een 'dead man walking' bij Anderlecht?

Na de 4-1 zege tegen KVC Westerlo leek Stijnen nog niet meteen van mening te zijn veranderd. Als het van hem afhangt, dan is Vitor Bruno nog steeds niet veilig. "Het gaat voor mij over twee trainers die als dode mannen aan het wandelen zijn en dat zijn Bruno en Thorup."

Ondertussen is Jess Thorup al ontslagen bij KRC Genk, maar bij Anderlecht geloven ze nog steeds in Bruno. En toch blijft Stijn Stijnen op dezelfde nagel kloppen met de voorslaghamer: het einde van de coach is in zicht. Ook na de zeges in Europa en het gelijkspel tegen Club Brugge.

Vitor Bruno zit in een kansloze situatie volgens Stijn Stijnen

“Hij zit in een kansloze situatie. Alles wat hij nu doet, is hopeloos. Door het interview van Bornauw … Spelers gaan zich nu de vraag stellen waarom hij het doet – het niet meer roteren. Je zit helemaal vast, het is voorbij, een kwestie van tijd.”


“Een ego gaat bovenkomen, de breuklijn is er tussen het bestuur en de coach. Het is gewoon wachten tot hij verliest. Hadden ze op bezoek bij Club Brugge met een flinke bolwassing verloren, dan lag hij nu al buiten", is Stijnen formeel.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Patro Eisden Maasmechelen
Stijn Stijnen

Meer nieuws

KRC Genk heeft coach beet: ontslag is gegeven bij ander JPL-team, dat hard terugslaat

KRC Genk heeft coach beet: ontslag is gegeven bij ander JPL-team, dat hard terugslaat

18:20
1
Ex-CEO Lommel wil straffe stunt overdoen met andere Belgische club: "Meer branie nodig"

Ex-CEO Lommel wil straffe stunt overdoen met andere Belgische club: "Meer branie nodig"

16:40
LIVE INTERLANDBREAK: Is dit de achilleshiel van Italië?

LIVE INTERLANDBREAK: Is dit de achilleshiel van Italië?

17:40
Sterspeler bij zijn ploeg, maar... toch moet ex-Anderlecht-chouchou vertrekken

Sterspeler bij zijn ploeg, maar... toch moet ex-Anderlecht-chouchou vertrekken

12:30
Heerlijke tifo van de Duivelse fans: boodschap aan Italië is duidelijk

Heerlijke tifo van de Duivelse fans: boodschap aan Italië is duidelijk

17:20
Dries Mertens investeert in Belgische club: "Niet het Manchester City van België"

Dries Mertens investeert in Belgische club: "Niet het Manchester City van België"

16:20
1
Van Bommel, Degryse en Boeckx formeel over toekomst Kevin De Bruyne

Van Bommel, Degryse en Boeckx formeel over toekomst Kevin De Bruyne

17:00
Buitenkansje voor Belgische teams? Ex-speler JPL is helemaal vrij

Buitenkansje voor Belgische teams? Ex-speler JPL is helemaal vrij

16:00
Groot talent KRC Genk zet Belgische jeugd stap dichter bij EK

Groot talent KRC Genk zet Belgische jeugd stap dichter bij EK

15:40
Code rood in Brugge: Italiaanse topclub legt 70 miljoen euro opzij

Code rood in Brugge: Italiaanse topclub legt 70 miljoen euro opzij

15:00
8
Duizenden euro's ingezameld door Pro League: Club Brugge spant de kroon

Duizenden euro's ingezameld door Pro League: Club Brugge spant de kroon

14:20
Levert zoektocht nieuwe coach Genk ook interne verschuiving op? Deze trainer wordt genoemd

Levert zoektocht nieuwe coach Genk ook interne verschuiving op? Deze trainer wordt genoemd

14:40
1
Enzo Scifo verwacht veel van deze Rode Duivel: "Dan spelen ze beter"

Enzo Scifo verwacht veel van deze Rode Duivel: "Dan spelen ze beter"

12:50
Is Degryse het beu? "We zeggen dat nu al anderhalf jaar over Lukaku"

Is Degryse het beu? "We zeggen dat nu al anderhalf jaar over Lukaku"

14:00
Live. Transfernieuws 15/11: Miangue knokt zich op opvallende plaats in basis

Live. Transfernieuws 15/11: Miangue knokt zich op opvallende plaats in basis

13:50
Anderlecht-icoon Walter Baseggio spreekt zich uit over de situatie bij zijn grote liefde

Anderlecht-icoon Walter Baseggio spreekt zich uit over de situatie bij zijn grote liefde

08:40
Dik probleem: Gill Swerts moet belangrijke test uitstellen uit door meerdere uitvallers

Dik probleem: Gill Swerts moet belangrijke test uitstellen uit door meerdere uitvallers

13:30
1
Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels vliegen tribune in tegen Italië

Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels vliegen tribune in tegen Italië

13:10
"De beste spits ter wereld": ex-aanvaller Jupiler Pro League maakt indruk bij nationale ploeg

"De beste spits ter wereld": ex-aanvaller Jupiler Pro League maakt indruk bij nationale ploeg

12:00
Beerschot-sportief directeur weet wat de grootste troef is van de Ratten, die titelfavoriet zijn

Beerschot-sportief directeur weet wat de grootste troef is van de Ratten, die titelfavoriet zijn

11:30
Ex-bondscoach Rudi Garcia legt uit wat er is misgelopen tegen Spanje: "Ik had een plan..."

Ex-bondscoach Rudi Garcia legt uit wat er is misgelopen tegen Spanje: "Ik had een plan..."

11:00
1
Jorge Jesus bijt journalist bijna de neus af na vraag over Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus bijt journalist bijna de neus af na vraag over Cristiano Ronaldo

10:40
Dit moet PSV betalen in januari om De Bruyne binnen te halen, Italiaanse journalist: "Zowel genot als last"

Dit moet PSV betalen in januari om De Bruyne binnen te halen, Italiaanse journalist: "Zowel genot als last"

10:20
4
Wie had dit ooit gedacht? Club Brugge-speler Carlos Forbs draagt de erfenis van Ronaldo

Wie had dit ooit gedacht? Club Brugge-speler Carlos Forbs draagt de erfenis van Ronaldo

09:40
Belgische doelman was prof, maar stopte ineens op zijn 25ste: "Iedereen verklaarde me gek"

Belgische doelman was prof, maar stopte ineens op zijn 25ste: "Iedereen verklaarde me gek"

08:20
4
Italiaan kijkt vooral uit naar duel met één bepaalde Rode Duivel: "Hij is atypisch"

Italiaan kijkt vooral uit naar duel met één bepaalde Rode Duivel: "Hij is atypisch"

10:00
Marc Degryse weet waar bondscoach de mosterd haalt: "Van Bommel heeft afgekeken van Club Brugge"

Marc Degryse weet waar bondscoach de mosterd haalt: "Van Bommel heeft afgekeken van Club Brugge"

09:20
4
LIVE: Werken principes van Van Bommel ook tegen Italië? Dit is de verwachte opstelling

LIVE: Werken principes van Van Bommel ook tegen Italië? Dit is de verwachte opstelling

08:47
"Weergaloos!" - Rode Duivels moeten oppassen als ze doorstoten voor... Nederland: "Zoals Barcelona"

"Weergaloos!" - Rode Duivels moeten oppassen als ze doorstoten voor... Nederland: "Zoals Barcelona"

09:00
1
Mancini steekt bewondering voor Rode Duivels niet onder stoelen of banken: "Niet ver achter Frankrijk"

Mancini steekt bewondering voor Rode Duivels niet onder stoelen of banken: "Niet ver achter Frankrijk"

08:00
🎥 Gert Verhulst maakt zoon Viktor met de grond gelijk na voetbaldebacle: "Hij loopt als een hark" De derde helft

🎥 Gert Verhulst maakt zoon Viktor met de grond gelijk na voetbaldebacle: "Hij loopt als een hark"

07:00
Voormalig Rode Duivel staat open voor terugkeer naar België: "Dat zou geweldig zijn als ik de kans krijg"

Voormalig Rode Duivel staat open voor terugkeer naar België: "Dat zou geweldig zijn als ik de kans krijg"

21:00
Thibaut Courtois heeft zijn oog laten vallen op Italiaanse club: Rode Duivel breidt imperium verder uit

Thibaut Courtois heeft zijn oog laten vallen op Italiaanse club: Rode Duivel breidt imperium verder uit

22:40
🎥 Eerbetoon aan Ronaldo draait uit op complete afgang: Denemarken bezorgt Portugal een fikse kater

🎥 Eerbetoon aan Ronaldo draait uit op complete afgang: Denemarken bezorgt Portugal een fikse kater

23:01
Opvallende scheidsrechter voor België-Italië: Italianen hebben weinig goede herinneringen aan hem

Opvallende scheidsrechter voor België-Italië: Italianen hebben weinig goede herinneringen aan hem

22:20
"Je kan het je vandaag niet meer indenken": Matteo Simoni doet straffe onthullingen over Heizeldrama De derde helft

"Je kan het je vandaag niet meer indenken": Matteo Simoni doet straffe onthullingen over Heizeldrama

22:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 11
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 20/11 Virton Virton
Lierse SK Lierse SK 20/11 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 21/11 RSCA Futures RSCA Futures
Eupen Eupen 21/11 Sporting Hasselt Sporting Hasselt
Seraing Seraing 21/11 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
K Beerschot VA K Beerschot VA 22/11 Jong Genk Jong Genk
KAA Gent KAA Gent 22/11 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over KRC Genk heeft coach beet: zijn ontslag is gegeven bij ander JPL-team Leive Leive over KRC Genk hakt knoop door na ontslag Thorup: Timmy Simons wordt nieuwe hoofdtrainer Goro Goro over Moeilijke puzzel of record voor Club Brugge: 'Elke topclub wil Tresoldi, deze club meent het' Goro Goro over Dries Mertens investeert in Belgische club: "Niet het Manchester City van België" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Marc Degryse weet waar bondscoach de mosterd haalt: "Van Bommel heeft afgekeken van Club Brugge" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Bruno snoert critici de mond en heeft duidelijke boodschap voor de Anderlecht-fans over 'project' Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Bart Verhaeghe & co bijten van zich af na 'Belgengate' in Club - Anderlecht Vital Verheyen Vital Verheyen over België - Italië: - We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Levert zoektocht nieuwe coach Genk ook interne verschuiving op? Deze trainer wordt genoemd TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Dik probleem: Gill Swerts moet belangrijke test uitstellen uit door meerdere uitvallers Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved