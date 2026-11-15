Wat zijn de gevolgen voor Rode Duivels van dolle Nations League-avond?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Wat zijn de gevolgen voor Rode Duivels van dolle Nations League-avond?
Foto: © Photonews

Frankrijk heeft zich als groepswinnaar geplaatst in de Nations League na een nipte zege tegen Turkije. In de andere groep trok Engeland na een spectaculaire wedstrijd in Spanje aan het langste eind en pakte het eveneens de eerste plaats. En zo weten de Rode Duivels ook al deels waar ze zich mogen aan verwachten.

België maakte zondag zelf indruk met een ruime overwinning tegen Italië in het Koning Boudewijnstadion. De Rode Duivels verzekerden zich daarmee van een ticket voor de kwartfinales van de Nations League. Ook Frankrijk gaat door en mag zich zelfs groepswinnaar noemen, al hadden Les Bleus het lastig tegen Turkije: 2-1.

Frankrijk brak de wedstrijd kort na rust open dankzij een eigen doelpunt van Topcu. Arda Güler leek vrijwel meteen voor de Turkse gelijkmaker te zorgen, maar zijn treffer werd afgekeurd. Pas tien minuten voor tijd kon Frankrijk meer ademruimte nemen: Eli-Junior Kroupi maakte er 2-0 van.

Frankrijk houdt stand tegen Turkije

Bardakci bracht Turkije in de 90e minuut nog terug tot 2-1, maar verder kwamen de bezoekers niet meer. Een gelijkspel had België nog naar de eerste plaats in de groep gebracht, maar Frankrijk hield stand en eindigt dus bovenaan.

De strijd om de groepswinst bleef zondagavond tot diep in de slotfase spannend. Dat gold niet alleen in de groep van België, maar ook in de poule met Spanje en Engeland. Beide landen troffen elkaar in Madrid, in een heruitgave van de EK-finale van 2024.

Engeland overleeft Spaanse comeback

Engeland leek lange tijd op weg naar een verrassend comfortabele zege. Harry Kane zette de Three Lions vlak voor de pauze vanop de stip op voorsprong (0-1, 45e). Na rust bouwden Ezri Konsa (0-2, 53e) en Ben White (0-3, 57e) die marge snel uit.

De wedstrijd kantelde toen Elliot Anderson in de 63e minuut rood kreeg. Spanje profiteerde meteen: Mikel Oyarzabal scoorde een strafschop (1-3, 65e), waarna Nico Williams de aansluitingstreffer maakte (2-3, 75e). Met een man meer gingen de Spanjaarden nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar Engeland gaf zijn voorsprong niet meer weg.

Wat zijn de gevolgen voor de Rode Duivels?

Dankzij een beter doelsaldo grijpt Engeland nipt de groepswinst, voor Spanje. Kroatië eindigt als derde met zes punten na de 2-1-zege tegen Tsjechië, met doelpunten van Ivan Perisic en Lovro Majer. Voor de Tsjechen zal het dan weer de B-League worden.

Als nummer 2 in zijn groep kunnen de Belgen dus tegen Engeland uitkomen in de kwartfinales van de Nations League. De twee andere poules worden maandagavond afgewerkt - voorlopig zouden Nederland en Portugal de andere mogelijke tegenstanders worden.

Ook actie in Nations League C

In League C won Montenegro met 1-4 op Cyprus. Letland en Armenië bleven steken op 0-0, Albanië haalde het met 0-2 in Wit-Rusland en Finland was met 7-2 veel te sterk voor San Marino. Voor San Marino is het na de promotie vanuit de D-League de vorige keer nu veel zwaarder om punten te pakken.

15/11/2026 20:45Kroatië - Tsjechië2-1
15/11/2026 20:45België - Italië4-1
15/11/2026 20:45Frankrijk - Turkije2-1
15/11/2026 20:45Spanje - Engeland2-3

 Groep A G P W G V G = Vorm
1. Frankrijk Frankrijk 6 13 4 1 1 10-6 4 W G W V W
2. België België 6 12 4 0 2 12-7 5 V W V W W
3. Italië Italië 6 10 3 1 2 12-10 2 W G W W V
4. Turkije Turkije 6 0 0 0 6 4-15 -11 V V V V V
Bekijk wedstrijden
 Groep B G P W G V G = Vorm
1. Nederland Nederland 5 11 3 2 0 14-5 9 G W G W W
2. Duitsland Duitsland 5 8 2 2 1 6-3 3 G V W G W
3. Griekenland Griekenland 5 8 2 2 1 5-10 -5 W W G G V
4. Servië Servië 5 0 0 0 5 4-11 -7 V V V V V
Bekijk wedstrijden
 Groep C G P W G V G = Vorm
1. Engeland Engeland 6 15 5 0 1 19-6 13 W W W W W
2. Spanje Spanje 6 15 5 0 1 16-8 8 W W W W V
3. Kroatië Kroatië 6 6 2 0 4 7-17 -10 V V V V W
4. Tsjechië Tsjechië 6 0 0 0 6 3-14 -11 V V V V V
Bekijk wedstrijden
 Groep D G P W G V G = Vorm
1. Portugal Portugal 5 12 4 0 1 10-8 2 W W W W V
2. Denemarken Denemarken 5 9 3 0 2 11-8 3 V W V W W
3. Noorwegen Noorwegen 5 6 2 0 3 9-9 0 W V V V W
4. Wales Wales 5 3 1 0 4 3-8 -5 V V W V V
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Nations League A

 Speeldag 6
Kroatië Kroatië 2-1 Tsjechië Tsjechië
België België 4-1 Italië Italië
Frankrijk Frankrijk 2-1 Turkije Turkije
Spanje Spanje 2-3 Engeland Engeland
Griekenland Griekenland 16/11 Servië Servië
Duitsland Duitsland 16/11 Nederland Nederland
Wales Wales 17/11 Portugal Portugal
Denemarken Denemarken 17/11 Noorwegen Noorwegen

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