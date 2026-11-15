"Weergaloos!" - Rode Duivels moeten oppassen als ze doorstoten voor... Nederland: "Zoals Barcelona"

Nederland heeft in de Nations League een bijzonder sterk statement gemaakt. Oranje versloeg Griekenland met liefst 7-0 en maakte vooral voor de rust indruk. Youri Mulder was onder de indruk van wat hij zag. De NOS-analist gaf bij Sporza toe dat hij zo'n prestatie niet meteen had zien aankomen.

"Zo'n eerste helft heb ik zelden gezien van het Nederlands elftal", klonk het bij Mulder. Vooral het aanvallende voetbal onder bondscoach Xavi viel hem op. "Hij gaat echt uit van voetbal aan de bal en aanvallend spel. En dat kwam er op een weergaloze manier uit."

Xavi laat Nederland op indrukwekkende manier voetballen

Het middenveld met Frenkie de Jong en Joey Veerman speelde daarin een belangrijke rol. "Vroeger werd gezegd dat De Jong en Veerman misschien niet samen konden spelen. Xavi laat die discussie helemaal los. Het is puur aanvallen, maar wel op een heel gestructureerde manier", analyseerde Mulder bij Sporza.

De analist zag een ploeg die met veel vertrouwen en verzorgd combinatievoetbal de Grieken uit verband speelde. "Er werden geen ballen blind naar voren gespeeld. Nederland bracht prachtig positie- en combinatiespel en creëerde zo ontzettend veel kansen. Het was ideaal voetbal. Het deed denken aan Manchester City en aan de gouden jaren van Barcelona."

Ook Verbruggen krijgt opvallende vermelding

Na afloop was Xavi zichtbaar geëmotioneerd. Volgens Mulder kwam dat doordat zijn voetbalideeën eindelijk helemaal tot uiting kwamen. "Als trainer heb je een ideaalbeeld van hoe je een ploeg wilt laten voetballen. Als dat lukt en het wordt ook nog naar waarde geschat, dan kan dat iets met een mens doen", verklaarde hij.



Opvallend was ook dat Xavi na afloop doelman Bart Verbruggen, ex-Anderlecht, aanwees als beste Nederlander. "Die had geen bal moeten pakken", lachte Mulder. Oranje trekt nu met veel vertrouwen naar Duitsland voor de laatste groepswedstrijd. Nederland staat bovenaan met elf punten, terwijl Duitsland en Griekenland volgen met acht. Mogelijk wacht in de kwartfinales zelfs een confrontatie met de Rode Duivels.