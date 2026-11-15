Wie had dit ooit gedacht? Club Brugge-speler Carlos Forbs draagt de erfenis van Ronaldo

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Wie had dit ooit gedacht? Club Brugge-speler Carlos Forbs draagt de erfenis van Ronaldo
Foto: © Photonews

Wie had dat ooit gedacht? Carlos Forbs, de winger van Club Brugge, mocht zaterdag een bijzonder shirt aantrekken bij Portugal. De 22-jarige aanvaller kreeg rugnummer 7 toegewezen voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Daarmee draagt een speler uit de Jupiler Pro League plots het legendarische nummer van Cristiano Ronaldo, die onlangs afscheid nam als international.

De Portugese voetbalbond maakte de keuze niet zonder symboliek. De UEFA verplichtte Portugal om het nummer 7 aan een speler toe te wijzen, maar het land wilde tegelijk duidelijk maken dat Ronaldo niet zomaar vervangen kan worden. Op sociale media toonde Portugal hoe de 7 op het shirt van Forbs een streepje kreeg. "Het is tijd voor een nieuwe 7, want er is er maar één die eeuwig zal zijn", luidde de veelzeggende boodschap.

Forbs krijgt bijzondere rol in post-Ronaldo-tijdperk

Voor Forbs is het overigens niet de eerste keer dat hij het nummer draagt bij de nationale ploeg. Bij zijn debuut tegen Armenië in november 2025 speelde hij eveneens met nummer 7. Ronaldo ontbrak toen door een schorsing.

Nu krijgt de Club Brugge-speler die eer opnieuw, maar in een veel opvallendere context: de eerste wedstrijd van Portugal na het afscheid van zijn grootste voetbalicoon.

De winger keerde deze interlandperiode terug in de Portugese selectie en mocht meteen een bijzonder moment beleven. Club Brugge ziet een van hun smaakmakers plots in de voetsporen treden van een speler die jarenlang het gezicht van het Portugese voetbal was.

Ronaldo krijgt uitgebreid eerbetoon

De wedstrijd tegen Denemarken stond sowieso in het teken van Cristiano Ronaldo. Alle Portugese spelers betraden het veld met het iconische rugnummer 7 als eerbetoon aan hun voormalige aanvoerder.

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Ook in de zevende minuut volgde een symbolisch applausmoment voor de 41-jarige vedette, die 23 jaar lang het Portugese shirt verdedigde. Forbs kreeg dus een bijzondere rol op een avond waarop Portugal afscheid nam van een tijdperk, uiteraard met sportief een zware klap. Ook symbolisch?

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