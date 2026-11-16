📷 Comeback komt eraan: Standard verwelkomt langdurig gekwetste sleutelpion terug

Josué Homawoo heeft bij Standard de groepstraining hervat. De Togolese centrale verdediger revalideert sinds een achillespeesruptuur in mei en heeft nog tijd nodig voor hij opnieuw wedstrijdfit is.

Standard Luik heeft tijdens de interlandbreak goed nieuws gekregen uit de ziekenboeg. Josué Homawoo heeft opnieuw meegetraind met de spelersgroep. Voor de 29-jarige Togolese verdediger is dat een stevige stap vooruit na zijn zware achillespeesblessure.

Achillespeesruptuur hield Homawoo maanden aan de kant

Homawoo liep de blessure eind vorig seizoen op, tijdens een open training in het kader van de actie "une journée extraordinaire pour supporters extraordinaires". Hij scheurde zijn achillespees en stond daardoor sinds begin mei niet meer op het veld in een officiële wedstrijd.

De eerste maanden van het seizoen werkte de centrale verdediger dan ook individueel aan zijn herstel, ver weg van de profgroep van de Rouches. Trainer Vincent Euvrard gaf vorige maand, in aanloop naar de bekerwedstrijd tegen Dender, al een optimistische update.

"Josué Homawoo is uiteraard nog afwezig, maar hij keert begin november terug naar de club. Hij zit in de laatste fase van zijn revalidatie", vertelde Euvrard toen op zijn persconferentie.

Groepstraining is nog geen groen licht voor wedstrijden

Die prognose blijkt nu te kloppen. Op beelden die Standard via zijn sociale media deelde, is te zien hoe Homawoo opnieuw tussen zijn ploegmaats op het trainingsveld staat.





Een onmiddellijke terugkeer in de selectie ligt evenwel nog niet voor de hand. Homawoo heeft al meer dan een half jaar geen wedstrijdritme en moet zijn fysieke niveau geleidelijk weer opbouwen. Hij werkt nog niet alle collectieve oefeningen volledig af, maar kan wel opnieuw aansluiting vinden bij de groep en vertrouwen opdoen in zijn lichaam.

Voor Standard is zijn terugkeer op het trainingsveld alvast een positieve ontwikkeling. Wanneer Homawoo opnieuw inzetbaar zal zijn voor Euvrard, wordt de komende weken duidelijk.