Achter de schermen van Lukaku-afscheid: hij kon naar Turkije, maar koos voor familie

Het afscheid van Romelu Lukaku als Rode Duivel kwam zondagavond niet helemaal uit de lucht vallen. Na de 4-1-zege tegen Italië verzamelde de spits zijn ploegmaats in de kleedkamer van het Koning Boudewijnstadion. Daar vertelde hij dat hij een belangrijke beslissing had genomen.

Lukaku wilde ook Axel Witsel bij dat moment betrekken. Die was eerder op de avond al uitgezwaaid als international. De 25 Rode Duivels luisterden geëmotioneerd naar zijn woorden. De bondscoach, zijn staf en de bondsleiding waren op dat moment niet aanwezig en werden pas later op de hoogte gebracht.

De beslissing viel al voor de wedstrijd tegen Italië

De spits had zijn beslissing eind vorige week al aan zijn naaste omgeving verteld. De aanleiding was onder meer zijn veranderde rol bij de nationale ploeg. Lukaku had het moeilijk met het vooruitzicht dat hij tegen Turkije opnieuw niet zou starten. Hij voelde dat Charles De Ketelaere steeds meer concurrentie bood.

Zijn afwezigheid voor die wedstrijd werd toegeschreven aan heupproblemen, maar eigenlijk had hij ook zonder die hinder kunnen afreizen. Lukaku bleef liever in België, dicht bij zijn familie. Zijn afscheid was toen eigenlijk al in gang gezet.

Ook zijn invalbeurt hoefde niet meer

Zondag kreeg Lukaku tijdens de opwarming te horen dat hij na onder anderen Nicolas Raskin en het trio Trossard-Lukebakio-Theate mocht invallen. Hij bedankte voor die kans en zag liever Hugo Cuypers op het veld komen. De recordschutter bleef op de bank zitten.

Lees ook... Rode Duivels reageren op afscheid van Romelu Lukaku: "Een legende, mijn broer"›

Maandag maakte hij zijn afscheid officieel bekend via Instagram. De voorbije moeilijke periode woog zwaar door. Vooral het overlijden van zijn vader Roger en het pijnlijke afscheid van hem in Kinshasa lieten diepe sporen na. Na zestien jaar bij de nationale ploeg kiest Lukaku nu voor zijn kinderen, familie en zichzelf.