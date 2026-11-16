Antwerp hertekent structuur om Overmars te vervangen, voormalig Anderlecht-trainer naar A-ploeg

Royal Antwerp FC heeft zijn nieuwe sportieve structuur verder ingevuld. Faris Haroun wordt de nieuwe Head of Football bij de Great Old. Het clubicoon krijgt een belangrijke rol in de opvolging van Marc Overmars, die begin september onverwacht vertrok. Opvallend: ook voormalig RSCA Futures-trainer Jelle Coen wordt opgenomen in de sportieve staf van de A-ploeg.

Haroun zal die verantwoordelijkheid niet alleen dragen. Hij vormt samen met Peter Catteeuw en Joachim Vercaigne het nieuwe sportieve trio. Catteeuw wordt Head of Sports en Data, terwijl Vercaigne zijn functie als hoofdscout behoudt, schrijft HLN.

Haroun krijgt verantwoordelijkheid over hele sportieve werking

Als Head of Football zal Haroun mee het sportieve beleid van Antwerp uitstippelen en opvolgen. Dat gaat van de jongste jeugdploegen tot de A-kern. De voormalige middenvelder was tot dusver assistent-trainer van Marvin Compper, maar maakt nu dus een belangrijke stap binnen de clubstructuur.

Ook Catteeuw en Vercaigne zijn vertrouwde gezichten op de Bosuil. Catteeuw werkt al negen jaar binnen de technische staf, terwijl Vercaigne eerder de rechterhand van Overmars was. Antwerp kiest daarmee voor mensen die de club en haar werking goed kennen.

Ook nieuwe assistent voor Compper

CEO Sven Jaecques benadrukt dat de club met deze verdeling kiest voor continuïteit. "Met het trio Haroun, Catteeuw en Vercaigne maakt RAFC een duidelijke keuze voor continuïteit binnen het sportieve departement én voor competente profielen die in hun carrière stap voor stap geëvolueerd zijn", klinkt het.



Haroun wordt als assistent van Compper vervangen door Jelle Coen. Die heeft ervaring bij RSCA Futures, Jong Genk en de jeugdopleiding van KV Mechelen. Zo krijgt ook de technische staf van Antwerp een nieuwe invulling.