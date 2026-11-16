Axel Witsel kijkt zijn ogen uit bij de Rode Duivels: "Ik zie hem graag spelen"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Axel Witsel kijkt zijn ogen uit bij de Rode Duivels: "Ik zie hem graag spelen"
Foto: © Photonews
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Axel Witsel was zondagavond opnieuw van de partij bij de Rode Duivels, al gebeurde dat deze keer niet als speler. De voormalige international woonde de indrukwekkende 4-1-overwinning tegen Italië bij en werd voor de aftrap in de bloemetjes gezet. Met 140 interlands op zijn naam kreeg hij een mooi eerbetoon voor zijn jarenlange inzet voor België.

"Het voelt geweldig om hierbij te zijn. Ik mis de Duivels natuurlijk wel", vertelde Witsel volgens Het Laatste Nieuws. De voormalige middenvelder gaf toe dat het toch even wennen was om zijn oude ploegmaats vanaf de zijlijn te volgen.

Witsel moet wennen aan nieuwe rol

"Het is bizar om niet op het veld te staan, maar dit maakt deel uit van het voetbal. Je moet plaatsmaken voor de jongeren", klonk het bij Witsel. De voormalige Rode Duivel beseft dat er ondertussen een nieuwe generatie klaarstaat om het Belgische voetbal naar successen te leiden.

Een van die spelers is Roméo Lavia. De middenvelder van Chelsea speelde tegen Italië een sterke wedstrijd en kon ook Witsel bekoren. Opvallend genoeg was het voor de voormalige international de eerste keer dat hij Lavia van dichtbij aan het werk zag.

Veel lof voor Roméo Lavia

"Ik zie hem graag spelen. Fysiek en technisch heeft hij veel kwaliteiten", vertelde Witsel enthousiast. Vooral de rust waarmee de jonge middenvelder zijn wedstrijden afwerkt, maakt indruk op de ervaren Belg.


"Roméo blijft altijd kalm. Het is de eerste keer dat ik hem live aan het werk zag", voegde hij eraan toe. Witsel lijkt dus alvast overtuigd van de kwaliteiten van zijn mogelijke opvolger op het Belgische middenveld.

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