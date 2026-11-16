Bayern München werkt aan verrassende transfer: concurrentiestrijd in doel op komst?

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Bayern München werkt aan verrassende transfer: concurrentiestrijd in doel op komst?
Foto: © photonews
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Bayern München is achter de schermen volop bezig met de toekomst. De Duitse topclub lijkt daarbij een verrassende transfer voor te bereiden. Volgens Italiaanse media heeft de club van Vincent Kompany zijn oog laten vallen op een jonge doelman uit de Franse competitie.

Volgens Gianluca Di Marzio heeft Bayern de eerste contacten gelegd rond Robin Risser. De 21-jarige Fransman staat momenteel onder contract bij RC Lens, waar hij zich heeft opgewerkt tot vaste waarde.

Bayern zou zelfs al in januari willen toeslaan. Het plan is om Risser tijdens de wintermercato definitief over te nemen, maar hem vervolgens nog een half seizoen bij Lens te laten spelen.

Concurrentie op komst voor Urbig?

De belangstelling heeft alles te maken met de toekomst van Manuel Neuer. De veertigjarige doelman beschikt over een aflopend contract en zou na dit seizoen een punt achter zijn carrière kunnen zetten.

Opvallend genoeg heeft Bayern met Jonas Urbig al een mogelijke opvolger in huis. De 23-jarige Duitser wordt gezien als de toekomstige nummer één, waardoor de komst van Risser voor een stevige concurrentiestrijd zou kunnen zorgen.


Ook in Duitsland worden daarom vraagtekens geplaatst bij het transferplan. Risser ligt bovendien nog tot 2030 onder contract bij Lens en zou eveneens belangstelling genieten vanuit Engeland.

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