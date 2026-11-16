De meeste voetballers proberen ergens een vaste stek te vinden, maar Sami El Anabi bewandelt een heel ander parcours. De 26-jarige verdediger uit Luik speelt inmiddels voor zijn tiende club in zijn zevende verschillende land. Zijn nieuwste avontuur brengt hem naar een wel heel opvallende bestemming.

El Anabi komt sinds afgelopen zomer uit voor Sohar in Oman. In een interview met Sudinfo vertelt de Belgisch-Marokkaanse voetballer over zijn nieuwe leven in het Midden-Oosten. Vooral het niveau van de plaatselijke competitie heeft hem aangenaam verrast.

Van Standard tot Indonesië

Zijn bijzondere voetbalreis begon in België, waar hij onder meer in de jeugdopleiding van Standard en Excelsior Virton speelde. Daarna trok hij naar Spanje, om vervolgens in Bulgarije aan de slag te gaan bij Cherno More en Spartak Varna.

Later volgden avonturen bij onder meer Wydad Casablanca in Marokko, Marsaxlokk op Malta en verschillende Indonesische clubs. El Anabi, die ook voor de Marokkaanse U23 uitkwam, bouwde zo op jonge leeftijd al een bijzonder internationaal parcours uit.

Kampioen in Luxemburg, nu naar Oman

Vorig seizoen kende El Anabi nog een bijzonder succes bij FC Atert Bissen. Met de Luxemburgse club veroverde hij verrassend de landstitel, nadat de ploeg pas het seizoen voordien naar de hoogste afdeling was gepromoveerd.



Toch besloot de verdediger opnieuw zijn koffers te pakken. Sinds augustus staat hij onder contract bij Sohar, waar hij zijn voetbalavontuur verderzet. Op amper 26-jarige leeftijd heeft El Anabi zo al meer landen en voetbalculturen ontdekt dan heel wat spelers gedurende hun volledige carrière.