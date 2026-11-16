Braziliaanse wereldkampioen en Milan-legende overleden

De voetbalwereld heeft afscheid moeten nemen van Dino Sani. De voormalige Braziliaanse international en middenvelder van AC Milan is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij maakte deel uit van de Braziliaanse selectie die in 1958 de wereldtitel veroverde en schreef enkele jaren later ook Europese voetbalgeschiedenis met de Italiaanse topclub.

Sani groeide in Brazilië uit tot een gewaardeerde middenvelder en speelde onder meer voor Palmeiras, São Paulo en Corinthians. In 1961 maakte hij de overstap naar AC Milan. Daar liet hij meteen zijn kwaliteiten zien en hielp hij de Rossoneri aan de Italiaanse landstitel van 1962.

Zijn grootste Europese succes volgde een jaar later. In 1963 won Milan met Sani de Europacup I, de voorloper van de Champions League. Hij speelde uiteindelijk 78 wedstrijden voor de Italiaanse club, waarin hij twintig keer scoorde.

Ook als trainer succesvol

Met Brazilië kwam Sani 24 keer in actie. Op het WK van 1958 speelde hij de eerste twee wedstrijden, maar door een spierblessure moest hij de rest van het toernooi missen. De Brazilianen kroonden zich uiteindelijk wel tot wereldkampioen. Na het overlijden van Mario Zagallo in 2024 was Sani de oudste nog levende Braziliaanse wereldkampioen.

Na zijn spelerscarrière bouwde hij ook een indrukwekkend parcours als trainer uit. Hij stond onder meer aan het roer bij Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Corinthians en Boca Juniors. Ook in Uruguay kende hij succes bij Peñarol, waarmee hij in 1978 en 1979 de landstitel veroverde.



De Braziliaanse voetbalbond maakte zijn overlijden bekend en bracht hulde aan een van de eerste wereldkampioenen uit de Braziliaanse voetbalgeschiedenis. Voorzitter Samir Xaud benadrukte dat Sani voor altijd een plaats zal behouden tussen de grote namen van de Seleção.