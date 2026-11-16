BREAKING: Romelu Lukaku stopt plots als Rode Duivel

Het Belgische voetbal neemt afscheid van een van zijn grootste iconen. Romelu Lukaku heeft maandag via Instagram aangekondigd dat hij stopt als Rode Duivel. Na zestien jaar trekt de 33-jarige spits een streep onder zijn interlandcarrière. Met een emotionele boodschap bedankt hij zijn ploegmaats, trainers en supporters voor de onvergetelijke jaren.

"Deze zestien jaar heb ik alles gegeven voor de nationale ploeg. Ik heb elke mogelijke emotie meegemaakt", schrijft Lukaku op Instagram. "Ik heb met geweldige ploegmaats gespeeld, voor wie ik altijd dankbaar zal zijn. Ik wil hen allemaal bedanken. Ook alle trainers wil ik bedanken omdat ze me hebben gestimuleerd en het vertrouwen hebben gegeven om de ploeg te helpen."

Emotioneel afscheid na zestien jaar

Lukaku kijkt met veel dankbaarheid terug op zijn carrière bij de Rode Duivels. "Het was een mooie rit en ik heb van elk moment genoten", klinkt het. Ook de Belgische supporters krijgen een bijzondere vermelding in zijn afscheidsboodschap.

"Aan de Belgische fans: bedankt voor de steun die jullie onze ploeg hebben gegeven", vervolgt de spits. "Ik ben trots dat ik mijn land heb mogen vertegenwoordigen op vier wereldkampioenschappen en drie Europese kampioenschappen. Ik zal die momenten nooit vergeten."

Opvallend genoeg komt de aankondiging amper een dag na de indrukwekkende 4-1-overwinning tegen Italië. Lukaku zat zondag nog op de bank bij de Rode Duivels, maar kwam niet in actie. Bondscoach Mark van Bommel verklaarde na afloop dat de spits vanwege zijn recente heupblessure alleen in geval van nood zou worden ingezet.



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Nu blijkt dat Lukaku zijn laatste minuten als Rode Duivel al achter de rug heeft. "Ik heb vrede met mijn beslissing om hier te stoppen", besluit hij. "Het was geweldig. Ik heb ervan genoten. Ik ben dankbaar. Bedankt." Daarmee komt een einde aan een indrukwekkend hoofdstuk in de Belgische voetbalgeschiedenis. Lukaku neemt afscheid als de topschutter aller tijden van de nationale ploeg.