Club Brugge heeft goud in handen: negen doelpunten in vijf matchen

Club Brugge lijkt met Jeoffrey Mbambi een bijzonder groot talent in huis te hebben. De amper 15-jarige aanvaller blijft aan de lopende band scoren, zowel bij blauw-zwart als bij de Belgische jeugdploegen. Zijn statistieken beginnen stilaan indrukwekkende proporties aan te nemen.

Mbambi kwam zaterdag opnieuw in actie met België U17, dat in de EK-kwalificatie met 4-1 won van Letland. De jonge spits zorgde in de 67e minuut voor de eindstand, op aangeven van Clever Ossohou, eveneens een jeugdspeler van Club Brugge.

Negen doelpunten in vijf interlands

Het was voor Mbambi alweer zijn negende doelpunt in amper vijf wedstrijden voor België U17. Opvallend genoeg wist de aanvaller in elk van die vijf interlands minstens één keer te scoren.

Tegen Schotland, de Verenigde Staten en Nederland was hij telkens twee keer trefzeker. Vorige week scoorde hij ook tweemaal tegen Kosovo, waarna hij tegen Letland zijn negende doelpunt liet optekenen.

Europese topclubs houden hem in de gaten

Club Brugge haalde Mbambi afgelopen zomer weg bij Antwerp, waar hij deel uitmaakte van de jeugdopleiding. De Bruggelingen lijken met zijn komst alvast een uitstekende zaak te hebben gedaan.



Dinsdag krijgt Mbambi opnieuw de kans om zijn indrukwekkende cijfers aan te scherpen. Dan neemt België U17 het in de EK-kwalificatie op tegen Kroatië.