Courtois of Lammens in juni? "Senne, jij speelt tegen degradatie..."

Senne Lammens heeft tijdens deze interlandperiode opnieuw indruk gemaakt bij de Rode Duivels. De doelman van Manchester United hield tegen Italië onder meer een strafschop van Francesco Pio Esposito tegen en was ook eerder tegen Turkije belangrijk. Zijn sterke prestaties doen de discussie over de toekomstige nummer één opnieuw oplaaien.

Voor Frank Boeckx was de penaltyredding een mooi sluitstuk van zijn tweeluik. "Die penalty was een fantastische redding, maar als die binnenging was hij ook niet met slecht gevoel teruggekeerd", analyseerde hij bij VTM. "Hij had al genoeg reddingen gedaan. Maar dit is de kers op de taart van het tweeluik."

Ook bij Manchester United zullen ze tevreden zijn met de prestaties van hun zomeraanwinst. Boeckx benadrukte dat Lammens met een goed gevoel kan terugkeren naar Engeland, waar met de nieuwe coach bovendien een nieuwe periode aanbreekt. De doelman heeft alvast getoond dat hij ook op internationaal niveau zijn mannetje kan staan.

Courtois zal zijn plaats opnieuw moeten veroveren

De echte concurrentiestrijd komt er wellicht pas in juni, wanneer Thibaut Courtois opnieuw beschikbaar is voor de Rode Duivels. Marc Degryse verwacht niet dat bondscoach Mark van Bommel hem nu al zal proberen terug te halen. "Maar Mark van Bommel gaat nu niet naar Courtois bellen en zeggen: 'We hebben je nodig'", klonk het stellig.

Degryse ziet zelfs een scenario waarin Courtois bij zijn terugkeer niet meteen opnieuw eerste doelman wordt. "Bij die EK-kwalificatiewedstrijden, als hij zich weer helemaal kan engageren, moet hij de concurrentiestrijd aangaan en moet Van Bommel bij de eerste wedstrijd toch zeggen: 'Thibaut, jij zit op de bank'."

Boeckx plaatste daar wel een kanttekening bij: "Ik denk dat Van Bommel eerder zal zeggen: 'Senne goed gedaan, maar Thibaut speelt kampioen en jij speelt tegen degradatie...' (lacht)."



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Lammens zelf wil alvast niet zomaar afstand doen van zijn huidige status. "Ik ga niet liegen: nummer één zijn van je land is altijd heel mooi, een hele eer", vertelde hij na de wedstrijd tegen Italië. "Ik ben heel blij nu en ga m'n best blijven doen om zo lang mogelijk nummer één te zijn."