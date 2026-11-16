De toekomst van Kevin De Bruyne blijft de gemoederen beroeren. De Rode Duivel wordt de laatste dagen enorm hard gelinkt aan PSV, maar vanuit Engeland komt nu opvallend nieuws. Zijn entourage zou namelijk al contact hebben gezocht met drie Premier League-clubs over een mogelijke transfer.

Volgens het Engelse TEAMtalk overweegt De Bruyne om Napoli al tijdens de wintermercato te verlaten. De 35-jarige middenvelder zou zich niet helemaal gelukkig voelen in Italië en staat naar verluidt open voor een terugkeer naar Engeland, waar hij jarenlang schitterde bij Manchester City.

Drie verrassende clubs worden benaderd

Het opvallendste detail is dat vertegenwoordigers van De Bruyne volgens TEAMtalk contact hebben gezocht met Brentford, Crystal Palace en Fulham. De drie Londense clubs zouden gepolst zijn over een mogelijke komst van de Belgische spelmaker in januari.

Dat betekent echter niet dat ze ook daadwerkelijk een aanbieding voorbereiden. Voorlopig is er geen sprake van concrete onderhandelingen. Vooral bij Crystal Palace en Fulham zou de sportieve en financiële situatie een eventuele overeenkomst ingewikkeld kunnen maken.

PSV krijgt mogelijk concurrentie

Ook Everton werd de afgelopen dagen genoemd als mogelijke bestemming. Volgens TEAMtalk bleef het daar voorlopig bij verkennende contacten via tussenpersonen. PSV blijft eveneens een optie, zeker omdat De Bruyne bij de Nederlandse topclub opnieuw dichter bij zijn familie in België zou kunnen voetballen.

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Bij Napoli zou men op de hoogte zijn van de onzekerheid rond zijn toekomst. Een vertrek in januari wordt volgens het Engelse medium niet uitgesloten, al is er nog geen beslissing genomen. De komende weken moeten duidelijk maken of een van de genoemde clubs daadwerkelijk werk wil maken van een spectaculaire transfer.