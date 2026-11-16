Diego Moreira deed opvallend verzoek aan Kevin De Bruyne, wat daarna gebeurde is prachtig

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Diego Moreira deed opvallend verzoek aan Kevin De Bruyne, wat daarna gebeurde is prachtig
Foto: © Photonews

Diego Moreira zette zondagavond zijn eerste treffer voor de Rode Duivels op het bord. De speler van AC Milan hielp België zo aan een overtuigende 4-1-zege tegen Italië en een ticket voor de kwartfinales van de Nations League. Na afloop sprak hij met zichtbaar veel emotie over dat bijzondere moment.

België moest eerst een Italiaanse voorsprong verwerken, maar knokte zich terug in de wedstrijd en liep daarna nog ruim uit. Diego Moreira zag hoe de Rode Duivels na een moeilijke beginfase steeds sterker werden.

"Het was een speciale wedstrijd. We hadden wat tijd nodig om erin te komen", vertelde Moreira na afloop. "Ik denk dat we na die eerste goal toch reageerden en wakker schoten. Daarna hebben we de wedstrijd weer in handen genomen. Volgens mij hebben we een heel sterke match gespeeld."

België toont reactie tegen Italië

De ploeg van Mark van Bommel wist vooraf dat Italië een stevige tegenstander zou worden. Toch trok België met vertrouwen het veld op. "Het is Italië, maar wij zijn België. Dat mogen we ook niet vergeten. Net als zij hebben wij heel veel goede spelers."

"We hadden vooraf met elkaar gesproken, want we wisten dat we moesten winnen. En dat hebben we vanavond gedaan. We hebben het wedstrijdplan uitgevoerd, bleven van begin tot einde als groep samen en kregen het resultaat dat we wilden."

Eerste interlandgoal na assist van Kevin De Bruyne

Moreira maakte het vierde Belgische doelpunt en zorgde daarmee voor een moment dat hij niet snel zal vergeten. Het was zijn eerste goal in het shirt van de nationale ploeg, en die kwam er op een avond met grote inzet.

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"Dat is speciaal, zeker in zo'n wedstrijd, met zoveel op het spel en met mijn familie en vrienden in het stadion. Deze datum zal voor altijd in mijn hart gegrift staan."

Dat Kevin De Bruyne de assist afleverde, maakte het verhaal nog mooier. Moreira had de spelmaker tijdens de rust zelfs expliciet om een doelpunt gevraagd. "Ik zei tegen Kevin De Bruyne: 'Laat mij alsjeblieft mijn eerste goal maken.' Uiteindelijk legde hij de bal perfect voor mij en kon ik hem binnenwerken. Ik was echt heel blij."

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