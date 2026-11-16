Dit is waarom Romelu Lukaku er genoeg van heeft en stopt als Rode Duivel

Romelu Lukaku heeft beslist om een punt te zetten achter zijn carrière bij de Rode Duivels. Een verrassende beslissing, maar wie de voorbije maanden overschouwt, begrijpt dat er heel wat meer achter zit dan alleen voetbal. De spits heeft een bijzonder zware periode achter de rug, zowel privé als professioneel. Alles lijkt zich de voorbije tijd op te stapelen, tot hij uiteindelijk besloot dat het genoeg was geweest.

Het overlijden van zijn vader Roger heeft daar ongetwijfeld zwaar op gewogen. Lukaku had net weer een hechte band met hem opgebouwd en kon door de omstandigheden niet op de manier afscheid nemen die hij had gewild.

De familie van Roger wilde dat hij in Kinshasa werd begraven, waardoor Romelu niet de kans kreeg om dat verlies op zijn eigen manier te verwerken. Het was een persoonlijk drama dat bovenop de sportieve druk kwam en waarvan de impact niet zomaar verdween.

Ook op clubniveau verliep het afgelopen jaar bijzonder woelig. Zijn periode bij Fenerbahçe bracht de nodige onzekerheid met zich mee, met blessures en discussies over zijn fysieke paraatheid. De spits moest bovendien vechten om opnieuw helemaal fit te raken en zijn plaats te veroveren. Voor iemand die jarenlang gewend was om een belangrijke rol te spelen, was het een frustrerende periode waarin hij niet altijd zelf de controle had over zijn situatie.

Van onbetwiste spits naar tweede keuze

Ook bij de nationale ploeg veranderde zijn positie. Lukaku was jarenlang hét gezicht van de Rode Duivels en de vaste aanvalsleider. Met 94 doelpunten is hij veruit de topschutter aller tijden van België. Maar onder Mark van Bommel lijkt de ploeg stilaan een andere richting uit te gaan.

Charles De Ketelaere krijgt steeds meer de voorkeur als diepe spits, onder meer omdat zijn beweeglijkheid en werk zonder bal beter passen bij de hoge pressing die de bondscoach wil brengen.



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Dat werd ook tijdens deze interlandperiode duidelijk. Tegen Italië bleef Lukaku op de bank en mocht hij zelfs niet invallen. Een opvallend signaal voor een speler die jarenlang automatisch bij de eerste namen op het wedstrijdblad stond.

Het is niet ondenkbaar dat die gewijzigde rol hem aan het denken heeft gezet. Op zijn 33ste moet hij vaststellen dat zijn plaats binnen de nationale ploeg niet langer vanzelfsprekend is en dat een nieuwe generatie klaarstaat om het over te nemen.