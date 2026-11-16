Donnarumma doet poging om rammeling door Rode Duivels te relativeren

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Donnarumma doet poging om rammeling door Rode Duivels te relativeren
Foto: © Photonews

Gianluigi Donnarumma heeft na de 4-1-nederlaag tegen België geprobeerd de uitschakeling van Italië in de Nations League te relativeren. De doelman en aanvoerder van de Azzurri gaf toe dat zijn ploeg niet op haar beste niveau acteerde, maar wil niet alles negatief bekijken.

Italië had nochtans gehoopt om zich voor de kwartfinales te plaatsen. Volgens Donnarumma speelde de zware wedstrijd tegen Frankrijk, die Italië eerder met 3-1 won, mogelijk een rol. "We kwamen hier een beetje vermoeid aan", verklaarde hij bij Rai Uno.

De doelman beseft dat België uiteindelijk gewoon de betere ploeg was. Toch vindt hij niet dat Italië plots in een crisis verkeert. "We waren voordien niet fenomenaal, maar nu zijn we ook niet slecht. Niemand had verwacht dat we zo'n interessant parcours zouden afleggen."

Donnarumma kijkt dan ook liever vooruit dan dat hij blijft stilstaan bij de uitschakeling. Hij gelooft dat de Italiaanse ploeg nog stappen kan zetten en ziet bondscoach Mancini als iemand die daarbij een belangrijke rol kan spelen. "Hij is speciaal en kan ons echt een grote dienst bewijzen", klonk het.

Ervaren spelers moeten jongeren begeleiden

De Italiaanse kapitein legde ook de nadruk op het belang van de volgende generatie. Volgens hem moeten de ervaren internationals hun verantwoordelijkheid opnemen om de jonge spelers te helpen groeien. Italië beschikt volgens Donnarumma over interessante talenten, maar die moeten vooral meer speelminuten krijgen.

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"We moeten de jongeren helpen, want er is niet veel tijd meer. We hebben interessante jonge spelers die ons kunnen helpen. Naar mijn mening moeten ze meer spelen", besloot de doelman.

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