De laatste speeldag van de Nations League heeft maandagavond voor heel wat spektakel gezorgd. Duitsland vernederde Nederland met maar liefst 5-0, terwijl Zwitserland geen genade kende met Schotland. Voor Sébastien Pocognoli werd het een bijzonder pijnlijke avond. Ook Slovenië pakte een ruime overwinning, terwijl Griekenland zijn campagne met drie punten afsloot.

Duitsland maakte in Berlijn brandhout van Oranje. Derry Scherhant opende kort voor de rust de score, waarna Florian Wirtz twee keer toesloeg. Ook Nico Schlotterbeck en Brajan Gruda pikten hun doelpunt mee. De ploeg van Jürgen Klopp won uiteindelijk met 5-0 en verzekerde zich van de groepswinst. Nederland gaat ondanks de historische afstraffing eveneens naar de kwartfinales. Het eindigde tweede omdat het via doelpuntensaldo een voordeel op Griekenland heeft.

Pocognoli krijgt zware klap in Zwitserland

Ook voor Sébastien Pocognoli werd het een avond om snel te vergeten. De Belgische bondscoach zag Schotland met 4-0 verliezen op bezoek bij Zwitserland. Een eigen doelpunt van Lewis Ferguson zette de thuisploeg op voorsprong. Na de pauze maakten Winsley Boteli, Alvyn Sanches en Zeki Amdouni de afstraffing compleet. De Schotten waren vrijdag nog bijzonder opgelucht na hun overwinning tegen Noord-Macedonië, maar kregen nu een stevige dreun.

Slovenië deed dan weer een uitstekende zaak door met 0-3 te winnen van Noord-Macedonië. Jan Sturm was met twee doelpunten de grote uitblinker, terwijl David Zec eveneens scoorde. De Slovenen eindigen daardoor als tweede achter Zwitserland. Ook Griekenland sloot zijn Nations League-campagne positief af. Dankzij een doelpunt van Giorgos Masouras wonnen de Grieken met 1-0 van Servië.

Ook Gibraltar en Malta zorgen voor spanning

In League D hielden Gibraltar en Malta elkaar in evenwicht. Malta kwam na negentien minuten op voorsprong via Kyrian Shaw en leek lange tijd op weg naar de overwinning. Negen minuten voor het einde bezorgde Richards Gibraltar echter nog de gelijkmaker. Daardoor eindigde het duel op 1-1.



Eerder op maandag waren er al vijf andere Nations League-wedstrijden afgewerkt. IJsland verzekerde zich van promotie naar League B dankzij een overtuigende 3-0-overwinning tegen Luxemburg. Estland won met 2-1 van Bulgarije, terwijl Litouwen met dezelfde cijfers Liechtenstein versloeg. De Faeröer boekten een belangrijke 1-0-zege tegen Moldavië en Kazachstan hield groepswinnaar Slowakije op een 2-2-gelijkspel. Daarmee kwam er een einde aan een bijzonder bewogen Nations League-avond.