Hij kwam als tiener, vertrekt als legende: Big Rom droeg de verwachtingen van een heel land op zijn schouders

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Hij kwam als tiener, vertrekt als legende: Big Rom droeg de verwachtingen van een heel land op zijn schouders
Foto: © photonews

Sommigen nemen afscheid met een laatste doelpunt, anderen met een staande ovatie. Romelu Lukaku doet het op zijn eigen manier, zoals hij het altijd gedaan heeft. Na meer dan zestien jaar als Rode Duivel zet de spits een punt achter zijn internationale carrière. Het einde van een tijdperk voor het Belgische voetbal.

Want wie het shirt van de nationale ploeg de voorbije jaren aantrok, wist dat er voorin altijd één zekerheid was: Big Rom. Een monument dat vertrekt met cijfers die wellicht nog heel lang overeind zullen blijven.

135 interlands, 94 doelpunten. Sinds zijn debuut op 3 maart 2010, toen hij amper zestien jaar oud was, groeide Lukaku uit tot de onbetwiste topschutter aller tijden van België. Hij begon als een beloftevolle tiener bij Anderlecht, maar werd uiteindelijk de spits die vier wereldkampioenschappen en drie Europese kampioenschappen meemaakte. Van Brazilië tot Rusland, van Qatar tot het WK 2026: Lukaku was er telkens bij.

Van jonge belofte tot boegbeeld van de Gouden Generatie

Zijn mooiste collectieve herinnering blijft ongetwijfeld het WK 2018 in Rusland. België eindigde er op de derde plaats, de beste prestatie uit de nationale voetbalgeschiedenis. Lukaku was een van de grote protagonisten van dat elftal. Zijn doelpunten tegen Panama en Tunesië maakten indruk, zijn aanwezigheid bezorgde tegenstanders voortdurend problemen. Hij was de speerpunt van een generatie die België naar de wereldtop bracht.

Maar zijn verhaal bij de Rode Duivels bestond niet alleen uit doelpunten en grote toernooien. Er waren ook moeilijke momenten, kritiek en teleurstellingen. Lukaku heeft ze allemaal meegemaakt. Hij droeg de verwachtingen van een heel land op zijn schouders en moest geregeld bewijzen dat hij meer was dan de spits die op een slechte dag werd afgerekend op zijn gemiste kansen. Zijn band met de nationale ploeg bleef overeind, ook wanneer het tegenzat.

Voor ons journalisten was het elke keer een verademing als werd aangekondigd dat Lukaku ging praten. Van zijn eerste persconferentie bij Anderlecht (waar ongezien veel volk was) op zijn 16de tot zijn laatste op het WK in Amerika. Hij was niet de man van de clichés, altijd rechtuit en altijd openhartig. Zijn hart ligt op zijn tong. Dat is wat weinigen gegeven is. Romelu heeft een mening en blijft daar achter staan. Naast een groot voetballer is hij ook een groot mens. 

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Een erfenis die veel verder gaat dan 94 doelpunten

Wie alleen naar de statistieken kijkt, mist een belangrijk deel van het verhaal. Lukaku was jarenlang een leider, iemand die zijn verantwoordelijkheid nam en zich altijd verbonden bleef voelen met de nationale ploeg. Zijn persoonlijkheid, zijn inzet en zijn uitgesproken liefde voor België maakten hem tot een bijzonder figuur binnen de kleedkamer. Voor talloze jonge voetballers werd de jongen die op zijn zestiende debuteerde een voorbeeld.

135 keer het shirt aantrekken en 94 keer scoren: het zijn cijfers die voor zich spreken. Maar misschien is het belangrijkste wel dat een hele generatie Belgische voetbalfans Romelu Lukaku zal blijven associëren met de mooiste jaren van de Rode Duivels. Hij kwam als een tiener, groeide uit tot een wereldspits en vertrekt als een levende legende. Bedankt, Big Rom. België zal je missen.

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