Italiaanse pers buigt heel diep voor Rode Duivels na 4-1: "Ons zwarte beest"

De Rode Duivels hebben zondagavond niet alleen indruk gemaakt op hun eigen supporters. Ook in Italië wordt met verbazing teruggekeken op de zware 4-1-nederlaag in Brussel. De ploeg van Mark van Bommel krijgt bijzonder veel lof, terwijl verschillende Italiaanse media erkennen dat de afstraffing nog veel groter had kunnen zijn.

Het Italiaanse persagentschap ANSA noemt België zelfs het 'zwarte beest' van Italië. Volgens het persagentschap duurde de Italiaanse wedstrijd amper een kwartier, waarna de bezoekers volledig bezweken onder de Belgische aanvalsgolven.

Ook Il Fatto Quotidiano is bijzonder scherp. "België brengt Italië terug met beide voeten op de grond", luidt de boodschap. De Italianen werden volgens de krant op alle vlakken overklast.

De Bruyne en Doku maken enorme indruk

Vooral Kevin De Bruyne krijgt bijzonder veel lof. Corriere dello Sport spreekt van een spectaculaire prestatie van de middenvelder. Ook Jérémy Doku kan op veel bewondering rekenen. De Italiaanse sportkrant noemt de aanvaller van Manchester City zelfs "een absolute wereldklassespeler".

Ook de punten bij Sky Sport Italia spreken boekdelen. Doku krijgt een 8 en is daarmee de uitblinker. De Bruyne, Roméo Lavia en bondscoach Mark van Bommel krijgen allemaal een 7,5. Roberto Mancini moet het daarentegen stellen met een 4. Volgens de Italiaanse sportzender had de nederlaag zelfs nog zwaarder kunnen uitvallen.

Eurosport Italia spreekt eveneens van een Belgische voetballes. De Bruyne wordt omschreven als fantastisch, terwijl Moreira nauwelijks af te stoppen was. Vooral de manier waarop België de Italiaanse voorsprong volledig omdraaide, maakte indruk.



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Tenslotte is ook La Gazzetta dello Sport is onder de indruk van de Rode Duivels. De Italiaanse sportkrant schuift Kevin De Bruyne en Jérémy Doku naar voren als de beste spelers van België. Bij Italië krijgt doelman Gianluigi Donnarumma ondanks vier tegendoelpunten nog een 7, terwijl Nicolò Fagioli met een 4 zwaar wordt afgestraft.

Na de openingstreffer van Francesco Pio Esposito scoorden Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy en Doku binnen elf minuten drie keer. Moreira legde uiteindelijk de 4-1-eindstand vast. België mag naar de kwartfinales van de Nations League, terwijl Italië uitgeschakeld is.