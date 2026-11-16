Jonge Duivels beleven frustrerende avond tegen Italië ondanks uitblinker

De Belgische beloften hebben maandagavond een 2-2-gelijkspel geboekt tegen Italië. De ploeg van Gill Swerts leek dankzij twee doelpunten van Robin Mirisola op weg naar een knappe overwinning, maar moest uiteindelijk vrede nemen met een punt. Het was de tweede oefenwedstrijd van deze interlandperiode.

De wedstrijd in Livorno begon met Italiaans overwicht. In de 25e minuut opende Luigi Cherubini de score na voorbereidend werk van Luca Lipani. Lang konden de Italianen niet genieten van hun voorsprong, want amper twee minuten later bracht Mirisola de Jonge Duivels alweer langszij.

Mirisola slaat opnieuw toe

Na de gelijkmaker groeide België beter in de wedstrijd. Romeo Vermant en Mirisola waren bedrijvig in de aanval, terwijl de ploeg van Swerts steeds vaker de bal opeiste. Bij de rust stond het nog altijd 1-1.

Ook na de pauze liet Mirisola zich opmerken. In de 52e minuut zette de OHL-spits België op voorsprong na een knappe aanval. Samuel Mbangula bracht Joseph Nonge in stelling, die de bal laag voor doel speelde. Mirisola stond op de juiste plaats en werkte zijn tweede doelpunt van de avond binnen.

Italië voorkomt Belgische overwinning

Met een 1-2-voorsprong leek België op weg naar een tweede opeenvolgende overwinning. De Jonge Duivels hadden vrijdag immers al met 1-2 gewonnen op bezoek bij Duitsland. Italië gaf zich echter niet gewonnen en wist alsnog de 2-2 op het bord te zetten.

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Zo eindigde de interlandperiode voor de Belgische beloften met vier op zes tegen twee sterke tegenstanders. Vooral Mirisola maakte indruk met zijn twee doelpunten. Voor Swerts waren de wedstrijden tegen Duitsland en Italië belangrijke tests richting het EK U21 van 2027, waarvoor België zich al heeft geplaatst.