Jürgen Klopp heeft het helemaal gehad met FIFA-baas Infantino: "Ik dacht dat het niet erger kon"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Jürgen Klopp heeft het helemaal gehad met FIFA-baas Infantino: "Ik dacht dat het niet erger kon"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Jürgen Klopp heeft bijzonder hard uitgehaald naar Gianni Infantino. De Duitse bondscoach is absoluut niet tevreden over de manier waarop de FIFA wordt geleid en hoopt dat er binnenkort verandering komt. Daarbij maakte hij zelfs een opvallende vergelijking met voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter.

Tijdens zijn persconferentie voor de Nations League-wedstrijd tegen Nederland kreeg Klopp een vraag over de toekomst van Infantino. De Duitser liet weinig ruimte voor twijfel. "Ik had niet gedacht dat het na Sepp Blatter nog erger kon worden, maar iemand heeft het toch klaargespeeld", klonk het bijzonder scherp.

Klopp wil verandering bij FIFA

Volgens Klopp is de tijd rijp voor een nieuwe voorzitter. "De algemene mening is dat een verandering zinvol zou zijn", vertelde hij volgens Sky Sport Deutschland. Daarmee spreekt de voormalige trainer van Liverpool zich duidelijk uit tegen een nieuwe ambtstermijn voor Infantino.

De FIFA-voorzitter staat sinds 2016 aan het hoofd van de wereldvoetbalbond. In maart 2027 volgen nieuwe presidentsverkiezingen. Klopp hoopt dat er iemand opstaat die andere prioriteiten stelt. "Er zijn zeker mensen die de toekomst van het voetbal ter harte nemen en daar geen financiële belangen bij hebben", benadrukte hij.

Ook financiële belangen liggen onder vuur

De kritiek komt niet uit het niets. Infantino kreeg afgelopen zomer al heel wat tegenwind na plannen om private investeerders te betrekken bij een nieuwe commerciële FIFA-structuur. Dat voorstel werd uiteindelijk niet doorgezet.


Klopp gelooft alvast dat het anders kan. "Ik denk dat het mogelijk moet zijn om het beter te doen", stelde hij. Volgens de bondscoach zou het bijzonder nuttig zijn als mensen die het voetbal vooropstellen samen een geschikte voorzitter vinden. Zijn boodschap aan Infantino is daarmee duidelijk: na ruim tien jaar aan het roer wordt het volgens Klopp tijd voor verandering.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jürgen Klopp

Meer nieuws

Club Brugge heeft goud in handen: negen doelpunten in vijf matchen

Club Brugge heeft goud in handen: negen doelpunten in vijf matchen

10:20
Rode Duivels spelen Italië op een hoopje: Philippe Albert heeft er nog wat over te zeggen

Rode Duivels spelen Italië op een hoopje: Philippe Albert heeft er nog wat over te zeggen

10:00
Straffe onthulling bij Bayern: Guardiola veranderde plots alles voor Kompany

Straffe onthulling bij Bayern: Guardiola veranderde plots alles voor Kompany

09:40
Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project

Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project

09:20
2
Na alle kritiek: ex-Anderlecht-coach Brian Riemer verbaast Europa

Na alle kritiek: ex-Anderlecht-coach Brian Riemer verbaast Europa

09:00
Peter Vandenbempt ziet iets bijzonders bij Rode Duivels: "Indrukwekkend"

Peter Vandenbempt ziet iets bijzonders bij Rode Duivels: "Indrukwekkend"

08:45
Mark van Bommel onthult: dit is waarom Lukaku niet in actie kwam tegen Italië

Mark van Bommel onthult: dit is waarom Lukaku niet in actie kwam tegen Italië

08:15
4
Roberto Martínez kan opnieuw bondscoach worden: deze keer bij verrassend land

Roberto Martínez kan opnieuw bondscoach worden: deze keer bij verrassend land

08:00
1
Italiaanse pers buigt heel diep voor Rode Duivels na 4-1: "Ons zwarte beest"

Italiaanse pers buigt heel diep voor Rode Duivels na 4-1: "Ons zwarte beest"

07:40
Rode Duivels overtuigen tegen Italië: dit zijn onze punten

Rode Duivels overtuigen tegen Italië: dit zijn onze punten

07:20
14
Kevin De Bruyne versleten? "Een genot voor de ogen! Hij kan dat nog elke week" Reactie

Kevin De Bruyne versleten? "Een genot voor de ogen! Hij kan dat nog elke week"

07:00
1
Zelfs Roberto Mancini moest eerbiedig het hoofd buigen voor de Rode Duivels: dit had hij te zeggen Reactie

Zelfs Roberto Mancini moest eerbiedig het hoofd buigen voor de Rode Duivels: dit had hij te zeggen

06:30
7
Merci Mark van Bommel... "De Cuyper te aanvallend? Geen probleem!" Opinie

Merci Mark van Bommel... "De Cuyper te aanvallend? Geen probleem!"

06:00
Jeremy Doku verrast vriend en vijand met uitspraken na de match tegen Italië Reactie

Jeremy Doku verrast vriend en vijand met uitspraken na de match tegen Italië

23:24
OH Leuven haalt uit naar KRC Genk én Timmy Simons

OH Leuven haalt uit naar KRC Genk én Timmy Simons

23:20
15
Joga Bonito! Geweldige Rode Duivels swingend voorbij machteloos Italië

Joga Bonito! Geweldige Rode Duivels swingend voorbij machteloos Italië

22:40
Wat zijn de gevolgen voor Rode Duivels van dolle Nations League-avond?

Wat zijn de gevolgen voor Rode Duivels van dolle Nations League-avond?

23:00
📷 Heerlijke tifo van de Duivelse fans: boodschap aan Italië is duidelijk

📷 Heerlijke tifo van de Duivelse fans: boodschap aan Italië is duidelijk

22:20
Degryse en Boeckx vallen in katzwijm en niet enkel door Doku

Degryse en Boeckx vallen in katzwijm en niet enkel door Doku

22:00
1
LIVE INTERLANDBREAK: Romelu Lukaku neemt het woord voor speech

LIVE INTERLANDBREAK: Romelu Lukaku neemt het woord voor speech

21:47
"Tzolis, Saka & co zijn loodgieters als je Doku ziet"

"Tzolis, Saka & co zijn loodgieters als je Doku ziet"

21:35
12
Verrassend? Jan Vertonghen geeft duidelijke voorkeur over toekomst De Bruyne

Verrassend? Jan Vertonghen geeft duidelijke voorkeur over toekomst De Bruyne

21:10
Een voetbalwedstrijd duurt 90 minuten en op het einde gaat de Belg naar ... een museum

Een voetbalwedstrijd duurt 90 minuten en op het einde gaat de Belg naar ... een museum

20:45
Van Bommel hakt knoop door: dit is de grote wijziging tegen Italië

Van Bommel hakt knoop door: dit is de grote wijziging tegen Italië

20:00
Bayern grijpt in: Vincent Kompany ziet belangrijke afspraak door de neus geboord

Bayern grijpt in: Vincent Kompany ziet belangrijke afspraak door de neus geboord

19:40
Live. Transfernieuws 15/11: Miangue knokt zich op opvallende plaats in basis

Live. Transfernieuws 15/11: Miangue knokt zich op opvallende plaats in basis

19:39
Geweldige Rode Duivel maakte stevige keuze: het doet nog altijd pijn in Anderlecht

Geweldige Rode Duivel maakte stevige keuze: het doet nog altijd pijn in Anderlecht

19:00
Mark van Bommel kon zelf zijn ogen niet geloven: "Dat ze het zo goed kunnen, had ik niet verwacht" Reactie

Mark van Bommel kon zelf zijn ogen niet geloven: "Dat ze het zo goed kunnen, had ik niet verwacht"

00:10
10
Degryse en Boeckx vol lof voor Rode Duivel die dik in de penarie zit

Degryse en Boeckx vol lof voor Rode Duivel die dik in de penarie zit

18:40
KRC Genk heeft coach beet: ontslag is gegeven bij ander JPL-team, dat hard terugslaat

KRC Genk heeft coach beet: ontslag is gegeven bij ander JPL-team, dat hard terugslaat

18:20
30
Vitor Bruno (RSC Anderlecht) krijgt er nog eens van langs: "Kansloze situatie, alles wat hij doet is hopeloos"

Vitor Bruno (RSC Anderlecht) krijgt er nog eens van langs: "Kansloze situatie, alles wat hij doet is hopeloos"

18:00
4
Van Bommel, Degryse en Boeckx formeel over toekomst Kevin De Bruyne

Van Bommel, Degryse en Boeckx formeel over toekomst Kevin De Bruyne

17:00
Ex-CEO Lommel wil straffe stunt overdoen met andere Belgische club: "Meer branie nodig"

Ex-CEO Lommel wil straffe stunt overdoen met andere Belgische club: "Meer branie nodig"

16:40
Dries Mertens investeert in Belgische club: "Niet het Manchester City van België"

Dries Mertens investeert in Belgische club: "Niet het Manchester City van België"

16:20
1
Buitenkansje voor Belgische teams? Ex-speler JPL is helemaal vrij

Buitenkansje voor Belgische teams? Ex-speler JPL is helemaal vrij

16:00
Groot talent KRC Genk zet Belgische jeugd stap dichter bij EK

Groot talent KRC Genk zet Belgische jeugd stap dichter bij EK

15:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Cercle Brugge Cercle Brugge 20/11 Westerlo Westerlo
Charleroi Charleroi 21/11 STVV STVV
KRC Genk KRC Genk 21/11 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 21/11 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 21/11 Club Brugge Club Brugge
SK Beveren SK Beveren 22/11 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 22/11 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 22/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 22/11 Standard Standard

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Rode Duivels overtuigen tegen Italië: dit zijn onze punten Sv1978 Sv1978 over OH Leuven haalt uit naar KRC Genk én Timmy Simons Supremepony Supremepony over KRC Genk heeft coach beet: zijn ontslag is gegeven bij ander JPL-team RememberLierse RememberLierse over Mark van Bommel onthult: dit is waarom Lukaku niet in actie kwam tegen Italië Supremepony Supremepony over "Tzolis, Saka & co zijn loodgieters als je Doku ziet" TatstOn TatstOn over Mark van Bommel kon zelf zijn ogen niet geloven: "Dat ze het zo goed kunnen, had ik niet verwacht" Snoek Snoek over Kevin De Bruyne versleten? "Een genot voor de ogen! Hij kan dat nog elke week" juniorke26 juniorke26 over Zelfs Roberto Mancini moest eerbiedig het hoofd buigen voor de Rode Duivels: dit had hij te zeggen Snoek Snoek over Thibaut Courtois duikt op in Dubai tijdens Nations League: opvallend project Stefaan_82 Stefaan_82 over België - Italië: 4-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved