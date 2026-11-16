Jürgen Klopp heeft het helemaal gehad met FIFA-baas Infantino: "Ik dacht dat het niet erger kon"

Jürgen Klopp heeft bijzonder hard uitgehaald naar Gianni Infantino. De Duitse bondscoach is absoluut niet tevreden over de manier waarop de FIFA wordt geleid en hoopt dat er binnenkort verandering komt. Daarbij maakte hij zelfs een opvallende vergelijking met voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter.

Tijdens zijn persconferentie voor de Nations League-wedstrijd tegen Nederland kreeg Klopp een vraag over de toekomst van Infantino. De Duitser liet weinig ruimte voor twijfel. "Ik had niet gedacht dat het na Sepp Blatter nog erger kon worden, maar iemand heeft het toch klaargespeeld", klonk het bijzonder scherp.

Klopp wil verandering bij FIFA

Volgens Klopp is de tijd rijp voor een nieuwe voorzitter. "De algemene mening is dat een verandering zinvol zou zijn", vertelde hij volgens Sky Sport Deutschland. Daarmee spreekt de voormalige trainer van Liverpool zich duidelijk uit tegen een nieuwe ambtstermijn voor Infantino.

De FIFA-voorzitter staat sinds 2016 aan het hoofd van de wereldvoetbalbond. In maart 2027 volgen nieuwe presidentsverkiezingen. Klopp hoopt dat er iemand opstaat die andere prioriteiten stelt. "Er zijn zeker mensen die de toekomst van het voetbal ter harte nemen en daar geen financiële belangen bij hebben", benadrukte hij.

Ook financiële belangen liggen onder vuur

De kritiek komt niet uit het niets. Infantino kreeg afgelopen zomer al heel wat tegenwind na plannen om private investeerders te betrekken bij een nieuwe commerciële FIFA-structuur. Dat voorstel werd uiteindelijk niet doorgezet.



Klopp gelooft alvast dat het anders kan. "Ik denk dat het mogelijk moet zijn om het beter te doen", stelde hij. Volgens de bondscoach zou het bijzonder nuttig zijn als mensen die het voetbal vooropstellen samen een geschikte voorzitter vinden. Zijn boodschap aan Infantino is daarmee duidelijk: na ruim tien jaar aan het roer wordt het volgens Klopp tijd voor verandering.