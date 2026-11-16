Lukaku stopt als Rode Duivel: Mignolet en Van Bommel reageren razendsnel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Lukaku stopt als Rode Duivel: Mignolet en Van Bommel reageren razendsnel
Foto: © photonews

Het afscheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels laat niemand onberoerd. Na zestien jaar trekt de topschutter aller tijden een streep onder zijn interlandcarrière. Bondscoach Mark van Bommel en technisch manager Simon Mignolet hebben ondertussen allebei gereageerd op het opvallende nieuws.

"Romelu heeft meer dan zestien jaar enorm veel betekend voor de Rode Duivels", vertelt Mignolet via de officiële website van de KBVB, nog geen halfuur na de communicatie van Lukaku zelf."Naast zijn uitzonderlijke prestaties op het veld was hij een echte leider, met een sterke persoonlijkheid en een belangrijke aanwezigheid in de kleedkamer."

Mignolet wijst op nieuwe generatie

Mignolet benadrukt dat Lukaku een enorme erfenis achterlaat. "We respecteren zijn beslissing en zijn hem bijzonder dankbaar voor alles wat hij heeft bijgedragen aan onze nationale ploeg."

Toch kijkt de technisch manager ook al vooruit. "Vandaag staat een nieuwe generatie klaar om de ploeg verder te dragen, mede dankzij de erfenis die hij achterlaat." Volgens Mignolet moet België zich nu richten op de kwartfinales van de Nations League, met de ambitie om als ploeg te blijven groeien.

Van Bommel heeft enorm respect

Ook Mark van Bommel reageert met veel respect op het afscheid van zijn spits. "We respecteren Romelu's beslissing. Hoewel ik maar relatief kort met hem heb kunnen samenwerken, heb ik enorm veel respect voor hem gekregen als persoon, voor zijn karakter en zijn leiderschap."

De bondscoach beseft dat België afscheid neemt van een bijzondere speler. "Romelu heeft geschiedenis geschreven bij de Rode Duivels, niet alleen met zijn prestaties en doelpunten, maar ook met alles wat hij de ploeg heeft bijgebracht. Ik wil hem bedanken voor alles wat hij voor de nationale ploeg heeft gedaan."

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Daarmee nemen Van Bommel en Mignolet op een bijzonder warme manier afscheid van een van de belangrijkste spelers uit de Belgische voetbalgeschiedenis. De reden waarom Big Rom stopt is voorlopig nog niet duidelijk.

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