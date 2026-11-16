Marc Degryse wil verrassende ingreep bij Rode Duivels: "Op de bank"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Marc Degryse wil verrassende ingreep bij Rode Duivels: "Op de bank"
Foto: © photonews
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De concurrentiestrijd tussen Thibaut Courtois en Senne Lammens belooft de komende maanden bijzonder interessant te worden. Courtois besloot de Nations League aan zich voorbij te laten gaan, waardoor Lammens zijn kans kreeg bij de Rode Duivels. Maar wat gebeurt er wanneer de doelman van Real Madrid in juni terugkeert voor de EK-kwalificatiewedstrijden?

Marc Degryse vindt dat Courtois zijn basisplaats niet zomaar mag terugkrijgen. "Maar Mark van Bommel gaat nu niet naar Courtois bellen en zeggen: 'We hebben je nodig'. Dat hoeft ook niet. Het wordt een seizoentje zonder Courtois", vertelt hij bij Het Laatste Nieuws.

Degryse wil Courtois op de bank

Volgens Degryse moet de doelman van Real Madrid bij zijn terugkeer opnieuw bewijzen dat hij de beste keuze is. Lammens heeft ondertussen immers zijn kans gekregen en zich kunnen tonen in belangrijke wedstrijden.

"En bij die EK-kwalificatiewedstrijden, als hij zich weer helemaal kan engageren, moet hij de concurrentiestrijd aangaan en moet Van Bommel bij de eerste wedstrijd toch zeggen: 'Thibaut, jij zit op de bank'", klinkt het opvallend.

Frank Boeckx denkt er anders over

Frank Boeckx ziet het echter anders. De voormalige doelman van Anderlecht vermoedt dat Van Bommel uiteindelijk toch voor Courtois zal kiezen. "Ik denk dat Van Bommel eerder zal zeggen: 'Senne, goed gedaan, maar Thibaut speelt kampioen en jij speelt tegen degradatie...'", lacht Boeckx.

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Daarmee maakt hij duidelijk dat de status van Courtois bij Real Madrid volgens hem zwaar kan doorwegen. De bondscoach zal uiteindelijk zelf moeten beslissen wie tijdens de EK-kwalificatie onder de lat staat.

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