Mark van Bommel onthult: dit is waarom Lukaku niet in actie kwam tegen Italië

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Mark van Bommel onthult: dit is waarom Lukaku niet in actie kwam tegen Italië
Foto: © photonews

De Rode Duivels boekten zondag een indrukwekkende 4-1-overwinning tegen Italië, maar Romelu Lukaku kwam geen minuut in actie. De spits was nochtans opnieuw beschikbaar na zijn lichte heupblessure. Bondscoach Mark van Bommel heeft nu uitgelegd waarom hij zijn topschutter de hele wedstrijd op de bank hield.

Lukaku moest donderdag de verplaatsing naar Turkije nog aan zich voorbij laten gaan. De afgelopen dagen hervatte hij de groepstrainingen in Tubeke, waardoor een terugkeer tegen Italië mogelijk leek. Toch besloot Van Bommel om geen risico te nemen.

Lukaku zou alleen in noodgeval spelen

"Hij was natuurlijk een aantal dagen geblesseerd, dat is ook waarom hij niet kon spelen tegen Turkije", legde Van Bommel na de wedstrijd uit. De bondscoach wilde bijzonder voorzichtig omspringen met de fysieke toestand van zijn aanvaller.

"Tegen Italië zouden we hem enkel gebruiken in geval van nood", verduidelijkte de Nederlander. De Rode Duivels slaagden er uiteindelijk in om de wedstrijd zonder Lukaku naar hun hand te zetten. Een invalbeurt bleek daardoor niet noodzakelijk.

Beslissing samen genomen

Van Bommel maakte ook duidelijk dat de beslissing in overleg met de spits tot stand kwam. "We hebben dan samen besloten om hem niet in te brengen", vertelde de bondscoach.

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Lukaku bleef zo uiteindelijk de volledige wedstrijd op de bank. België kon ook zonder zijn ervaren spits vier keer scoren tegen de Italianen. De keuze om hem niet in te brengen was volgens Van Bommel dus vooral een voorzorgsmaatregel, en geen sportieve beslissing tegen de aanvaller.

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