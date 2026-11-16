Merci Mark van Bommel... "De Cuyper te aanvallend? Geen probleem!"

Mark van Bommel heeft de Rode Duivels en al de supporters het voetbalplezier teruggegeven. Voorzichtig? Extra veiligheid inbouwen? Van Bommel heeft er lak aan en volgt zijn eigen visie. Daarmee laat je deze generatie Rode Duivels voetballen zoals tegen Italië: met lef, met zelfvertrouwen en in een systeem dat op hun lijf geschreven is.

De Europese top is gewaarschuwd: geef deze Rode Duivels ruimte en ze straffen je af. Daar heeft de branie van Van Bommel veel mee te maken. De bondscoach heeft een spelsysteem bedacht afgaande op de kwaliteiten die hij beschikbaar heeft.

Moreira is het perfecte voorbeeld van de visie van Van Bommel

Kijk naar Diego Moreira. Die kwam amper nog in beeld na zijn fantastische invalbeurt tegen Senegal op het WK, maar Van Bommel maakte hem meteen basisspeler. En Moreira, dat is een voetballer waarvoor je naar het stadion komt. Iemand zoals Van Bommel ze graag heeft: inventief en op intuïtie spelend. Daarmee creëer je kansen. Laten we het een extra voordeel noemen dat hij ergens een extra long in zijn lijf heeft zitten.

Er waren analisten die zeiden dat er voor meer zekerheid moest worden gekozen. Door bijvoorbeeld Joaquin Seys in de ploeg te zetten omdat die meer verdedigend ingesteld is. Van Bommel veegde er zijn voeten aan en liet De Cuyper staan. In balbezit moest Mechele dan maar naar links opschuiven.

De Cuyper te aanvallend? Geen probleem

Niet aanpassen aan de tegenstander, maar uitzoeken hoe je je beste spelers het beste kan laten renderen. Dat is on-Belgisch, maar 'we love it'. We hebben al te veel coaches gehad die zichzelf belangrijker vonden dan de ploeg en ineens ingewikkelde systemen en vreemde veldbezettingen uit hun mouw begonnen schudden.

Ook Rudi Garcia maakte zich daar schuldig aan. Van Bommel is anders. Hij ligt goed bij de spelers omdat ze weten dat hij er ook gestaan heeft op grote toernooien, tot aan de WK-finale toe. Hij weet wat er leeft in zijn groep. Theate en Raskin nog wat minuten geven, dat is goed management.



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Ja, het begin onder Van Bommel is meer dan geslaagd te noemen. Twee keer verliezen tegen Frankrijk, dat is geen schande. Deze ploeg heeft nog progressiemarge. Met dit soort voetbal maak je Kevin De Bruyne ook héél blij. Gezien hoe die zich amuseerde? Met een geweldige Lavia en een betrouwbare Tielemans in zijn rug kan hij op die 10 nog even mee hoor, wat ze in Italië ook zeggen.

We leven op hoop. De generatiewissel is er met Ngoy, De Cuyper, Lavia, Doku, Moreira en De Ketelaere. Er staan er zelfs nog meer te trappelen. Merci Mark van Bommel. Keep up the good work.