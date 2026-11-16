Reactie Kevin De Bruyne versleten? "Een genot voor de ogen! Hij kan dat nog elke week"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Brussel
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Kevin De Bruyne versleten? "Een genot voor de ogen! Hij kan dat nog elke week"
Foto: © Photonews

Kevin De Bruyne was tegen Italië opnieuw een lust voor het oog. De Rode Duivel dirigeerde het spel, strooide met passes en liet zien dat hij nog altijd op het hoogste niveau kan meedraaien. Mark van Bommel weet hoe hij de middenvelder het liefst gebruikt en heeft ook een duidelijke mening over zijn rol bij Napoli.

“Ik weet niet hoe ze het bij Napoli doen, maar Kevin is een speler van uitzonderlijke klasse. Ik probeer hem op tien te gebruiken, dat is zijn beste plaats”, vertelde de bondscoach. Bij de Rode Duivels krijgt De Bruyne de vrijheid om het spel te verdelen, met ploegmaats die voortdurend diepgaan en ruimte creëren.

Van Bommel plaatst vraagtekens bij rol bij Napoli

Bij Napoli verloopt het voorlopig minder vanzelfsprekend. Onder Massimiliano Allegri wordt De Bruyne geregeld lager op het veld uitgespeeld. Van Bommel heeft daar toch zijn bedenkingen bij. “Hij heeft de gave dat hij weet waar hij moet lopen en dat hij het kan belopen. Hij kan dit nog steeds, hij kan nog steeds elke week op topniveau spelen.”

De Nederlander weet bovendien hoe Allegri werkt. “Ik heb zelf nog onder Allegri gespeeld. De trainer van Napoli moet dat onder controle houden.” Volgens Van Bommel hoeft er dus geen twijfel te bestaan over de fysieke en technische mogelijkheden van de Belgische spelmaker.

PSV? “Hij zou daar passen”

Ook de geruchten over een mogelijke overstap naar PSV kwamen ter sprake. Van Bommel werd eerder al gelinkt aan de gedachte dat De Bruyne in Eindhoven zou passen. “Als hij naar PSV gaat, dan heb ik enkel gezegd dat hij daar zou passen. Kevin moet samen met Napoli die beslissing nemen.”

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Voorlopig ligt de toekomst van De Bruyne dus in handen van de speler en zijn Italiaanse club. Van Bommel genoot alvast van wat hij tegen Italië te zien kreeg. “Als je hem zo ziet voetballen, is hij een genot voor de ogen.”

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