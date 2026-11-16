Reactie Mark van Bommel kon zelf zijn ogen niet geloven: "Dat ze het zo goed kunnen, had ik niet verwacht"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 2 reacties
Mark van Bommel kon zelf zijn ogen niet geloven: "Dat ze het zo goed kunnen, had ik niet verwacht"
Foto: © Photonews
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Mark van Bommel zag zijn Rode Duivels met 4-1 winnen van Italië en was achteraf uiteraard bijzonder tevreden. De bondscoach had gehoopt dat zijn spelers snel zijn ideeën zouden oppikken, maar de manier waarop ze zijn voetbalvisie nu al uitvoeren, heeft ook hem verrast. Vooral de snelheid waarmee de groep zich heeft aangepast, stemt hem tevreden.

“Het was niet makkelijk, maar de manier waarop we gespeeld hebben, was goed. Het begin was wat hectisch, maar we zijn vrij rustig gebleven na die tegengoal”, analyseerde Van Bommel. Volgens hem klopte het wedstrijdplan. “We hebben dan ook een heel slimme spelersgroep, die flexibel en dynamisch is.”

Van Bommel verrast door snelle aanpassing

De bondscoach benadrukte hoe moeilijk het als bondscoach is om op korte tijd een nieuwe speelwijze over te brengen. “Het is heel belangrijk dat je de spelers zo snel mogelijk overtuigt van de manier van voetballen. De jongens moeten daarin mee zijn.”

Dat zijn spelers zijn ideeën zo snel hebben opgepikt, maakt hem bijzonder tevreden. “Ik ben heel blij dat je in die korte tijd een idee kan overbrengen en dat ze het uitvoeren. Maar dat ze het op deze manier uitvoeren, dat had ik ook niet verwacht”, gaf hij eerlijk toe.

“Wij kunnen tegenstanders langere tijd domineren”

Van Bommel wil de prestatie wel in perspectief plaatsen. Italië had eerder vier punten gepakt tegen Frankrijk, waaronder een knappe overwinning in Milaan. Toch vond de bondscoach dat België zondag duidelijk de betere ploeg was. “Wij kunnen tegenstanders domineren over langere tijd. Dat is voor mij het belangrijkste, belangrijker dan de anderen. Vandaag waren wij wel een stukje beter.”

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De Nederlander wil nu vooral vermijden dat zijn spelers te hard van stapel lopen. Er zullen volgens hem ook wedstrijden komen waarin het minder vlot draait. “Het team weet wat het moet doen en dan kan het individu uitblinken. Dit was de bedoeling, maar dat het al zo snel op deze manier loopt en dat ze het zo goed kunnen, had ik ook niet verwacht.”

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