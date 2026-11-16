Reactie Zelfs Roberto Mancini moest eerbiedig het hoofd buigen voor de Rode Duivels: dit had hij te zeggen

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Brussel
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Zelfs Roberto Mancini moest eerbiedig het hoofd buigen voor de Rode Duivels: dit had hij te zeggen
Foto: © Photonews

Roberto Mancini moest na de zware 4-1-nederlaag tegen de Rode Duivels erkennen dat Italië terecht verloor. De Italianen kwamen naar Brussel als groepsleider, maar zagen hun kansen op de kwartfinales van de Nations League in rook opgaan. Frankrijk en België verzekerden zich wel van een plaats in de volgende ronde.

“België was gewoon beter en verdiende de zege”, gaf de Italiaanse bondscoach eerlijk toe. Hij had ook niets dan lof voor de kwaliteiten van de tegenstander. “België beschikt over ongelooflijke spelers en heeft een van de beste teams van Europa.”

Fysieke tol na duel met Frankrijk

Volgens Mancini speelde ook de fysieke vermoeidheid zijn ploeg parten. Italië had donderdag nog een zware wedstrijd tegen Frankrijk afgewerkt. “Wij betaalden de prijs voor de fysieke inspanningen van donderdag. We waren nochtans goed begonnen, maar twee doelpunten in slechts enkele minuten tijd brachten ons in de problemen.”

Daarna kreeg Italië het steeds moeilijker. “We zagen fysiek af. We lieten te veel ruimtes tussen de linies en dan krijg je het moeilijk tegen een team dat goed is in één-op-één-situaties”, analyseerde Mancini.

Italië wil opnieuw aanknopen met de top

De Italiaanse bondscoach weet waar zijn ploeg werkpunten heeft. “Om wedstrijden te kunnen winnen, moet je duels winnen en geen gaten laten vallen. Maar wij zullen beter worden opdat we ook met zo'n team kunnen concurreren.”

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De uitschakeling kwam hard aan, zeker omdat Italië als groepsleider naar Brussel was afgezakt. “Het was een lastige groep en we speelden hier voor de kwalificatie. Alles had kunnen gebeuren. Zo'n nederlaag doet pijn, maar we proberen ook de positieve kanten te zien. Er zaten ook vele positieve zaken in deze campagne.”

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