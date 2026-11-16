Na alle kritiek: ex-Anderlecht-coach Brian Riemer verbaast Europa

Brian Riemer heeft met Denemarken voor een bijzonder knappe stunt gezorgd. De voormalige trainer van Anderlecht ging zaterdagavond met maar liefst 1-4 winnen op bezoek bij Portugal. Achteraf legde de bondscoach uit hoe zijn ploeg de Portugezen helemaal uit verband wist te spelen.

Portugal had zijn eerste vier wedstrijden in de Nations League gewonnen en was al zeker van een plaats in de kwartfinales. Tegen Denemarken liep het echter volledig mis. Pierre-Emile Højbjerg opende de score vanaf de stip, waarna Rasmus Højlund met twee doelpunten en Joachim Andersen de voorsprong verder uitdiepten. Bernardo Silva kon in de slotfase alleen nog milderen.

Riemer onthult de sleutel tot zijn succes

Na afloop was Riemer bijzonder tevreden over de uitvoering van zijn wedstrijdplan. Op zijn perfconferentie vertelde de voormalige Anderlecht-coach volgens het Portugese A Bola hoe Denemarken de thuisploeg onder druk wilde zetten.

"We hebben enorm veel respect voor Portugal, een van de beste nationale ploegen ter wereld en de huidige titelverdediger. De sleutel was om hoog druk te zetten, zodat ze niet rustig konden voetballen, en om met alle elf spelers de bal te durven opeisen", verklaarde Riemer. "Tactisch hebben we bijna een perfecte wedstrijd gespeeld in vergelijking met het plan dat we vooraf hadden uitgetekend", voegde de Deen eraan toe.

Revanche na eerdere nederlaag

De overwinning was ook een mooie revanche voor Denemarken, dat begin oktober in eigen huis nog met 2-4 had verloren van Portugal. Volgens Riemer was het verschil deze keer vooral te vinden in de efficiëntie.

"In mijn vier wedstrijden tegen Portugal hebben we twee keer gewonnen en twee keer verloren. Het waren telkens bijzonder evenwichtige wedstrijden. In eerdere duels besliste Portugal het in de slotfase, maar deze keer waren wij efficiënt in beide strafschopgebieden. Dat bewijst dat kleine details het verschil maken tussen grote nationale ploegen."





Door de overwinning telt Denemarken nu negen punten, drie minder dan Portugal. Dinsdag wacht met Noorwegen nog een belangrijk duel in de strijd om een plaats in de kwartfinales van de Nations League.