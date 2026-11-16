De beslissingen in de lagere divisies van de Nations League zijn gevallen. IJsland verzekerde zich van promotie naar League B, terwijl de Faeröer met een late overwinning een barrageticket veroverden.

Slowakije had zijn promotie in groep 3 van de Nations League C al veiliggesteld. De ploeg van Vladimir Weiss kon de groepswinst niet meer uit handen geven en hoefde zich dus geen zorgen te maken over het lastige bezoek aan Kazachstan. Dat duel eindigde uiteindelijk op 2-2.

De strijd om het barrageticket in diezelfde groep bleef wel spannend tot de slotspeeldag. Moldavië had tegen de Faeröer voldoende aan een gelijkspel om tweede te blijven, maar de eilandbewoners haalden het met 1-0. Daardoor springen de Faeröer op het laatste moment over Moldavië en mogen ze nog dromen van een plaats in League B.

IJsland laat niets liggen tegen Luxemburg

In groep 4 moest Estland winnen van Bulgarije om nog uitzicht te houden op de groepszege. Dat lukte ook: met onder meer KAA Gent-verdediger Maksim Paskotsi in de achterhoede wonnen de Esten met 2-1.

Veel leverde die zege uiteindelijk niet op. IJsland rekende namelijk overtuigend af met Luxemburg (3-0) en behield zo de eerste plaats. De IJslanders mogen zich daardoor opmaken voor League B in de volgende editie.



Door de hervorming van de Nations League degradeert er vanuit League C niemand. Vanaf de volgende editie blijven er nog drie divisies over, waardoor alle landen uit League D eveneens doorschuiven.