Nederland heeft maandagavond een ongeziene pandoering gekregen in de Nations League. Amper drie dagen na de indrukwekkende 7-0-overwinning tegen Griekenland ging Oranje zelf met zware cijfers onderuit. Duitsland won in Berlijn met maar liefst 5-0 en bezorgde de ploeg van Xavi Hernández een historische afgang.

De Nederlanders hadden het bijzonder moeilijk tegen de ploeg van Jürgen Klopp. Derry Scherhant raakte in de eerste helft al de paal en opende in de 41e minuut alsnog de score. Met een knap schot zette hij Duitsland op een verdiende 1-0-voorsprong. Bij de rust was de schade voor Oranje nog beperkt.

Duitsland maakt Nederland helemaal af

Na de pauze liep het echter volledig uit de hand voor onze noorderburen. Florian Wirtz verdubbelde in de 60e minuut de voorsprong met een prachtig afstandsschot. Amper vijf minuten later kopte Nico Schlotterbeck de 3-0 binnen na een voorzet van Brajan Gruda.

Nederland kreeg nauwelijks tijd om te bekomen. In de 71e minuut maakte Wirtz zijn tweede doelpunt van de avond. Zes minuten later legde Gruda de 5-0-eindstand vast. De Nederlandse defensie werd volledig uit verband gespeeld en doelman Bart Verbruggen beleefde een avond om snel te vergeten.

Eerste keer sinds 1959

De zware nederlaag leverde bovendien een bijzonder pijnlijke statistiek op. Volgens databureau OptaJohan stond Nederland voor het eerst sinds 1959 nog eens vijf doelpunten achter in een interland. Opmerkelijk genoeg was ook toen Duitsland de tegenstander. Op 21 oktober 1959 verloor Oranje zelfs met 7-0 van West-Duitsland.

5 - The Netherlands are five goals behind in an international match for the first time since 1959, when they lost 7-0 to Germany. Ouch. https://t.co/7PovQrtgRK



— OptaJohan (@OptaJohan) November 16, 2026

Voor Duitsland betekent de overwinning de groepswinst in de Nations League. Ook Nederland plaatst zich ondanks de zware nederlaag voor de kwartfinales, maar eindigt als tweede. De ploeg van Xavi zal vooral met veel vragen achterblijven. Na de zevenklapper tegen Griekenland leek Oranje nog onstuitbaar, maar drie dagen later kreeg het zelf een historische afstraffing.