Noorse bondscoach is woedend na kritiek op Anderlecht-speler: "Jullie zijn zo laf"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Noorse bondscoach is woedend na kritiek op Anderlecht-speler: "Jullie zijn zo laf"
Foto: © Photonews
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Thelo Aasgaard heeft een opvallende interlandperiode achter de rug bij Noorwegen. De middenvelder van Anderlecht kreeg zaterdag een verrassende basisplaats tegen Wales en vierde een 3-1-overwinning. Toch kreeg hij achteraf heel wat kritiek in de Noorse pers. Bondscoach Ståle Solbakken kon dat absoluut niet appreciëren.

"Dat is de grote fout van de Noorse pers: jullie volgen niet wat er gebeurt", reageerde Solbakken tegenover VG. Volgens de bondscoach werd Aasgaard te snel beoordeeld, zonder voldoende rekening te houden met zijn specifieke opdracht op het middenveld.

Solbakken haalt stevig uit naar journalisten

Aasgaard kreeg de voorkeur op Patrick Berg, die de voorbije jaren een vaste waarde was bij Noorwegen. De keuze zorgde voor verbazing en de Anderlecht-speler kreeg na afloop enkele tegenvallende beoordelingen. Solbakken had die reacties naar eigen zeggen zien aankomen.

"Hij is de minst bekende speler, dus ik wist dat hij bij een middelmatige wedstrijd kritiek zou krijgen. Jullie zijn zo laf op dat vlak", klonk het bijzonder scherp. De bondscoach vond dat de prestaties van Aasgaard onterecht werden geminimaliseerd.

Bondscoach verdedigt zijn keuze

Volgens Solbakken moest Aasgaard vooral Erling Haaland ondersteunen in en rond het strafschopgebied. Hij prees de discipline en de loopacties van de middenvelder, die volgens hem niet altijd voldoende werd aangespeeld. "Het is niet zijn schuld dat de verdedigers, Berge of Ødegaard hem niet aanspeelden op de plekken waar hij stond."


"Hij speelde een meer dan behoorlijke wedstrijd", benadrukte Solbakken. De Anderlecht-speler werd na 65 minuten vervangen door Berg, maar kon ondanks de kritiek rekenen op de uitdrukkelijke steun van zijn bondscoach. Dinsdag wacht Noorwegen nog een Nations League-wedstrijd tegen Denemarken.

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Anderlecht
Thelo Aasgaard

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