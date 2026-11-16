Ook De Bruyne neemt afscheid van Lukaku met veelzeggende woorden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Ook De Bruyne neemt afscheid van Lukaku met veelzeggende woorden
Foto: © photonews

Het afscheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels blijft voor heel wat emoties zorgen. Ook Kevin De Bruyne heeft inmiddels gereageerd op het verrassende nieuws. De middenvelder deelde op Instagram een bijzonder beeld uit hun gezamenlijke verleden, met daarbij een opvallend warme boodschap voor zijn voormalige ploegmaat.

"Er zijn geen woorden om te beschrijven wat je hebt betekend voor mij en ons land!", schreef De Bruyne. Hij koos daarbij niet zomaar een foto uit. Het gaat om hun iconische handshake tijdens het WK 2014 in Brazilië, een beeld dat intussen onlosmakelijk verbonden is met de twee Rode Duivels.

Een duo dat geschiedenis schreef bij de Rode Duivels

De Bruyne en Lukaku bouwden jarenlang aan een bijzonder verhaal bij de nationale ploeg. Ze speelden liefst 86 interlands samen en vonden elkaar bijzonder vaak. De Bruyne leverde maar liefst zestien assists af voor doelpunten van Lukaku bij de Rode Duivels. Hun samenwerking was een van de grote wapens van de Belgische Gouden Generatie.

Ook de foto die De Bruyne nu opnieuw bovenhaalt, heeft een bijzondere geschiedenis. Tijdens de achtste finale van het WK 2014 tegen de Verenigde Staten gaf hij de assist voor de 1-0 van Kevin De Bruyne? Nee, het was De Bruyne die zelf scoorde op aangeven van Lukaku? Het was uiteindelijk De Bruyne die Lukaku bediende voor de 2-0 in de verlengingen, waarna de twee hun ondertussen wereldberoemde handshake uitvoerden. Het werd een van de meest herkenbare beelden uit de Belgische voetbalgeschiedenis.

Voor Lukaku zit zijn internationale verhaal er nu op na 135 wedstrijden en 94 doelpunten. Daarmee blijft hij met ruime voorsprong de topschutter aller tijden van de Rode Duivels. De Bruyne staat met 41 doelpunten op de tweede plaats. Samen maakten ze een groot deel uit van een generatie die België naar de halve finales van het WK 2018 en de kwartfinales van het WK 2014 en 2026 bracht.

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Een afscheid dat ook voor De Bruyne een tijdperk afsluit

De reactie van De Bruyne is veelzeggend. De twee groeiden doorheen de jaren uit tot boegbeelden van de nationale ploeg en beleefden samen verschillende grote toernooien. Hun band ging bovendien verder dan het veld. Ze leerden elkaar al kennen bij Chelsea en bleven ook na hun gezamenlijke periode in Engeland bijzonder goed op elkaar ingespeeld.

Met het afscheid van Lukaku verdwijnt opnieuw een belangrijk gezicht van de Gouden Generatie uit de kleedkamer van de Rode Duivels. Voor De Bruyne, die zelf nog altijd deel uitmaakt van de nationale ploeg, is het dan ook het einde van een bijzonder hoofdstuk. Zijn boodschap maakt duidelijk hoeveel respect en waardering hij heeft voor de spits met wie hij jarenlang geschiedenis schreef.

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