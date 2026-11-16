Opinie Romelu Lukaku verdiende een afscheid op het veld, voor een vol Koning Boudewijnstadion

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Romelu Lukaku verdiende een afscheid op het veld, voor een vol Koning Boudewijnstadion
Foto: © photonews

Romelu Lukaku stopt als Rode Duivel en dat nieuws verdient meer dan een bericht op sociale media of een mooi eerbetoon achteraf. De Belgische voetbalbond zal ongetwijfeld nog een groots afscheid organiseren voor de recordschutter van de nationale ploeg. Maar eigenlijk had dat afscheid er op een heel andere manier moeten komen: op het veld, in het shirt van de Rode Duivels, voor een vol Koning Boudewijnstadion.

Lukaku heeft 94 doelpunten gemaakt in 135 interlands. Geen enkele Belg deed ooit beter. Hij debuteerde als zestienjarige, groeide uit tot een van de gezichten van de gouden generatie en was jarenlang een van de belangrijkste wapens van België. Vier WK's en drie Europese kampioenschappen later neemt hij afscheid als een absoluut monument van het Belgische voetbal.

Geen mooier decor dan een vol Koning Boudewijnstadion

Je gunt zo'n speler een laatste avond waarop alles rond hem draait. Een vol stadion dat zijn naam scandeert, ploegmaats die hem op de schouders nemen en een ereronde langs de tribunes. Niet in burgerkledij, niet als gast op een ceremonie, maar als speler. In het wedstrijdtenue, met de Belgische driekleur op de borst en het publiek dat hem nog één keer bedankt.

Dat had perfect gekund. Een laatste selectie, een symbolische invalbeurt of een publiekswissel op het moment dat het stadion rechtveert. Het resultaat van de wedstrijd zou die avond bijzaak zijn geweest. Het belangrijkste was dat Lukaku zelf kon voelen hoeveel hij voor de nationale ploeg en de supporters heeft betekend.

Een afscheid dat hij zelf op het veld had moeten beleven

De KBVB zal ongetwijfeld nog een gepast eerbetoon voorzien. Dat verdient Lukaku ook. Maar een ceremonie achteraf kan nooit helemaal hetzelfde zijn als het moment waarop een speler voor de laatste keer het veld afstapt en duizenden mensen hem rechtstaand uitzwaaien. Zeker niet voor iemand die zo lang het gezicht van de Rode Duivels is geweest.

Natuurlijk is een afscheid als international uiteindelijk een persoonlijke beslissing. Lukaku heeft zelf gekozen om een punt te zetten achter zijn interlandcarrière en die keuze verdient respect. Maar het blijft jammer dat er geen laatste avond in het nationale shirt komt. Een laatste wedstrijd waarin hij nog één keer de spits van België is.

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Want 94 doelpunten zijn niet zomaar statistieken. Ze vertellen het verhaal van zestien jaar dienstbaarheid, van grote momenten en van een spits die België jarenlang naar overwinningen en successen heeft geleid. Romelu Lukaku verdiende een afscheid op het veld. En het Koning Boudewijnstadion verdiende de kans om hem dat afscheid te geven.

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