Net als iedereen werden we verrast door de aankondiging van Romelu Lukaku's interlandpensioen. Vooral het moment waarop: daags na een volksfeest, op een ogenblik dat niemand dit zag aankomen en de sfeer rond de Rode Duivels bijzonder positief was. Tegelijk zet hij een punt achter zijn carrière vlak voor wedstrijden waarin hij nog enkele persoonlijke en collectieve doelen had kunnen halen.

Wie van de Belgische nationale ploeg houdt, kan alleen maar bijzonder veel respect hebben voor Romelu Lukaku. Ook wie de Rode Duivels als journalist volgt, zal sympathie voelen voor de mens achter de spits. Wanneer het minder liep, hield hij al eens wat afstand, maar op zijn goede dagen was hij een fijne gesprekspartner.

We zien Lukaku na zijn spelerscarrière ongetwijfeld nog terug in Tubeke. Misschien keert hij ooit als bondscoach terug om alsnog die prijs te pakken die hem als international altijd ontglipte. En hopelijk passeert hij ook nog langs Anderlecht, zodat hij op clubniveau een Belgisch afscheid kan krijgen..

Lukaku blijft moeilijk te doorgronden

Toch roept vooral de timing van zijn afscheid vragen op. Beter iets te vroeg stoppen dan veel te laat, dat wel. Het pijnlijke tafereel rond Cristiano Ronaldo bij Portugal was in dat opzicht een duidelijke waarschuwing. Alleen: waar in Lissabon velen hoopten dat CR7 zelf zou inzien dat het tijd was om plaats te maken, vroeg in Brussel niemand Lukaku om op te stappen. Hij koos er zelf voor om zich terug te trekken.

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Mogelijk hebben de trainingen onder Mark van Bommel, en de evolutie van de nummer 9-positie in een ploeg met een modernere speelstijl, hem doen beseffen dat zelfs een volledig fitte Lukaku niet zeker zou zijn van een basisplaats. Nochtans leek hij zich verzoend te hebben met een rol als tweede keuze in de pikorde.

Wat veranderde er dan tussen de periode na het WK van 2026, toen hij nog zei door te willen gaan tot 2028 of zelfs 2030, en deze maand november? Zijn lichaam dat hem in de steek laat? Een moeilijke gezinssituatie? De tijdelijke pauze van Thibaut Courtois die hem aan het denken zette? Of een combinatie van al die factoren? Zoals wel vaker in zijn carrière zal Lukaku zijn beweegredenen vermoedelijk voor zichzelf houden. Vast staat dat hij iedereen op het verkeerde been heeft gezet.



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Als Romelu Lukaku ergens moeite mee had tijdens zijn loopbaan, dan was het wel om iedereen zijn keuzes te laten begrijpen. Dat was een rode draad, zeker bij zijn clubtransfers. Ook deze beslissing voelt ongelukkig getimed: aangekondigd een dag na een groot volksfeest, terwijl de sfeer rond de nationale ploeg uitstekend was. Daar hoeft echter geen slechte bedoeling achter te zitten.

De kaap van 100 interlandgoals blijft buiten bereik

Met deze definitieve keuze – laten we ons daar geen illusies over maken – ziet Lukaku ook twee grote ambities vervliegen. Eerst en vooral een prijs met België. Er leken nog twee kansen te komen: de Nations League en het EK 2028. Daarnaast was er die kaap van 100 doelpunten. Die lag binnen schot, en de EK-kwalificatiecampagne met onvermijdelijk enkele haalbare affiches had hem normaal gezien over die streep kunnen trekken.

Misschien kon hij ooit zelfs Ali Daei en diens 109 doelpunten voor Iran benaderen, zo werd gedacht. Uiteindelijk gaat hij op deze manier ook Sunil Chhetri, die 95 keer scoorde voor India, niet voorbij. Harry Kane zal hem vrijwel zeker nog passeren, waardoor Lukaku buiten de top vijf van productiefste interlandscorers aller tijden valt. Maar als Belgische nummer één blijft hij nog wel even onaantastbaar. Niemand zal snel beter doen.