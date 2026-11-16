De Champions League staat voor een opvallende verandering. Na maar liefst 26 jaar komt er een einde aan een van de meest herkenbare samenwerkingen in het Europese voetbal. Adidas moet afscheid nemen van de prestigieuze competitie en ziet een grote concurrent met de buit gaan lopen.

Vanaf het seizoen 2027/28 wordt Nike namelijk de officiële leverancier van de wedstrijdballen in de Champions League. Dat heeft de UEFA maandag bevestigd. Daarmee verdwijnt Adidas na meer dan een kwarteeuw van het grootste Europese clubpodium.

Iconische sterrenbal verdwijnt bij Adidas

Sinds 2001 levert Adidas de wedstrijdballen voor de Champions League. Vooral het iconische ontwerp met de sterren groeide uit tot een wereldwijd herkenbaar symbool. Na het huidige seizoen komt er echter een einde aan die lange traditie.

Nike heeft een overeenkomst afgesloten die loopt tot 2031. Opvallend genoeg beperkt de deal zich niet tot de Champions League. Ook de Europa League, Conference League, Europese Supercup en Youth League vallen onder het nieuwe contract.

Grote slag voor Nike

Voor het eerst krijgen de drie belangrijkste Europese clubcompetities daardoor dezelfde ballenleverancier. Voor Nike betekent dat een enorme commerciële overwinning op Adidas, dat jarenlang onlosmakelijk verbonden was met de Champions League.



Hoe de nieuwe wedstrijdballen eruit zullen zien, is voorlopig nog niet bekend. De UEFA heeft aangekondigd dat de ontwerpen later worden onthuld. Of het beroemde sterrenpatroon in een andere vorm behouden blijft, moet dus nog blijken.