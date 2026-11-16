De overnameplannen van Thibaut Courtois bij de Italiaanse derdeklasser Reggiana krijgen een opvallend vervolg. De doelman van Real Madrid wil via zijn investeringsmaatschappij NXTPLAY Capital de club in handen krijgen, maar van een afgeronde deal is voorlopig geen sprake. Intussen groeit de druk op de huidige eigenaars. De supporters roeren zich openlijk en willen dat er snel duidelijkheid komt over de toekomst van hun club.

Courtois maakte zijn interesse in Reggiana bekend via NXTPLAY Capital, waarmee hij zich steeds nadrukkelijker op investeringen buiten het voetbalveld richt. De plannen wekten meteen verwachtingen bij de Italiaanse achterban, die hoopt op een nieuwe koers. Maar volgens lokale berichtgeving bevindt het overnamedossier zich nog in een voorbereidende fase. De huidige aandeelhouders hebben inmiddels gereageerd en benadrukken dat een publieke aankondiging niet hetzelfde is als een formeel bod.

Italiaanse eigenaars wachten op concreet bod

De aandeelhouders bevestigden op 13 november dat ze de belangstelling van NXTPLAY verwelkomen. Tegelijk verduidelijkten ze dat ze nog geen bindend overnamebod met de vereiste waarborgsom hebben ontvangen. Dat meldt de lokale voetbalsite TuttoReggiana.

Die stap is noodzakelijk om de onderhandelingen daadwerkelijk vooruit te helpen. De deur wordt dus niet dichtgegooid voor Courtois, maar de huidige eigenaars willen eerst een concreet en financieel onderbouwd voorstel zien.

Het verschil tussen de ambities van de Belgische doelman en de formele stand van zaken is belangrijk. Interesse tonen is één ding, de overname juridisch en financieel op de rails krijgen iets anders. Zolang het bindende bod ontbreekt, is niet duidelijk wanneer er een akkoord kan volgen. Voor Courtois ligt er daarmee nog werk op tafel, terwijl de Italiaanse club en haar supporters reikhalzend uitkijken naar een mogelijke machtswissel.

Supporters voeren druk op

De onrust bleef niet beperkt tot verklaringen achter de schermen. Tijdens de thuiswedstrijd tegen Livorno, een dag na de reactie van de aandeelhouders, maakten supporters hun ongenoegen zichtbaar met spandoeken en gezangen.



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Ze riepen de huidige eigenaars op om Reggiana vrij te geven. De Italiaanse krant Il Resto del Carlino beschreef hoe de overnameplannen zo ook op de tribunes voor een geladen sfeer zorgden. De fans willen duidelijk niet eindeloos op antwoorden wachten.

Voor Courtois zou Reggiana een volgende stap betekenen in zijn groeiende zakelijke activiteiten. NXTPLAY is ook betrokken bij KRC Genk en heeft daarnaast belangen in andere Europese voetbalprojecten, waaronder Le Mans en Extremadura.

De doelman bouwt zo aan een netwerk dat verder reikt dan zijn eigen spelerscarrière. Of Reggiana daar daadwerkelijk bij komt, hangt nu af van de volgende stappen in het overnameproces. Eén ding is duidelijk: de supporters volgen iedere ontwikkeling met grote belangstelling.