Peter Vandenbempt komt met straffe woorden na afscheid Lukaku

Het afscheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels blijft heel wat losmaken. Na zestien jaar trekt de topschutter aller tijden een streep onder zijn interlandcarrière. Ook Peter Vandenbempt staat uitgebreid stil bij zijn indrukwekkende loopbaan. De commentator vindt dat België afscheid neemt van een speler die nauwelijks te vervangen valt.

"Het is vrij simpel. Alle superlatieven die je kan bedenken om de waarde en het belang van Lukaku voor de nationale ploeg te omschrijven, zijn allemaal op hun plaats", stelt Vandenbempt bij Sporza. Volgens hem bestaat er geen enkele twijfel over de historische betekenis van de spits.

"Hij is met grote voorsprong de allerstrafste spits die ooit het shirt van België heeft aangetrokken", benadrukt Vandenbempt. Hij vreest zelfs dat de Belgische voetbalfans bijzonder lang zullen moeten wachten op een speler van hetzelfde niveau.

"Ik mag hopen dat we in de komende generaties nog veel heel goede spitsen zullen kennen, maar het is vrij zeker dat de volgenden niet meer van het kaliber van Lukaku zullen zijn. Lukaku was een unieke spits in al zijn aspecten", klinkt het bijzonder lovend.

Een record voor de eeuwigheid

Vooral de indrukwekkende doelpuntenproductie van Lukaku spreekt tot de verbeelding. "Hij was een doelpuntenmaker pur sang. Zijn 94 doelpunten, dat is een record voor de eeuwigheid", stelt Vandenbempt. Maar volgens hem ging de waarde van Lukaku veel verder dan alleen zijn doelpunten.

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"En vooral: hij was een ambassadeur voor de nationale ploeg, een grote leider op en naast het veld. Ik zou zeggen: een staande ovatie en een hoofse buiging voor de carrière van Lukaku." Daarmee brengt Vandenbempt een bijzonder krachtig eerbetoon aan de spits, die na zestien jaar definitief afscheid neemt van de Rode Duivels.