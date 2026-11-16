Peter Vandenbempt ziet iets bijzonders bij Rode Duivels: "Indrukwekkend"

De Rode Duivels hebben zondagavond een bijzonder sterk signaal gegeven met hun 4-1-overwinning tegen Italië. België verzekerde zich van een plaats in de kwartfinales van de Nations League en deed dat met overtuigend voetbal. Peter Vandenbempt is onder de indruk, al vindt de commentator dat de verwachtingen niet meteen de hoogte in moeten schieten.

"Dit was het gedroomde resultaat. En dan ook nog eens met een knalprestatie", vertelt Vandenbempt bij Sporza. "Ik denk niet dat Mark van Bommel en Vincent Mannaert zich iets beter hadden kunnen inbeelden dan wat de Rode Duivels in deze Nations League gepresteerd hebben. Het resultaat én de manier waarop vormden een geweldige apotheose."

Lammens houdt België recht

Nochtans begon de wedstrijd niet bepaald ideaal voor de Belgen. "In het begin was het even schrikken. België geraakte helemaal niet onder de druk van Italië uit. Dat heeft de Duivels verrast, maar Lammens bewees zijn waarde", analyseert Vandenbempt.

Daarna sloeg België bijzonder efficiënt toe. "Gelukkig scoorden ze daarna met bijna alle eerste ballen tussen de palen. Drie keer zelfs en zo stond het opeens 3-1. Een enorm comfort", klinkt het. Volgens Vandenbempt was de Belgische prestatie bij momenten indrukwekkend, zeker omdat de nationale ploeg nog volop in opbouw is.

Historische monsterscore was mogelijk

Vandenbempt zag zelfs mogelijkheden voor een nog veel grotere overwinning. "Zeker omdat de Duivels tot de beste ploegen ter wereld behoren als er ruimte ligt. Al onze spelers hebben een actie in de voeten, snelheid en kwaliteit aan de bal." Met wat meer efficiëntie had het volgens hem nog spectaculairder kunnen worden. "Als de Belgen het een beetje beter uitspelen en Donnarumma wat minder goed was, dan hadden we misschien zelfs een historische monsterscore gekregen."

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Toch wil de commentator de verwachtingen enigszins temperen. "We moeten nu niet hallelujah roepen - er zullen nog moeilijke momenten komen ook - maar anderzijds mag je dit resultaat evenmin onderschatten." Voor Vandenbempt staat vast dat Van Bommel op de goede weg is.