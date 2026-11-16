Philippe Clement zet deur op kier voor... Club Brugge: "Dat sluit ik niet uit"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Philippe Clement zet deur op kier voor... Club Brugge: "Dat sluit ik niet uit"
Foto: © photonews
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Philippe Clement heeft een bijzondere band met Club Brugge, en die is na zijn vertrek allerminst verdwenen. De huidige trainer van Norwich City werkte er maar liefst achttien jaar, eerst als speler en later in verschillende functies binnen de technische staf. Een nieuw hoofdstuk bij blauw-zwart sluit hij niet uit.

"Ik heb er achttien jaar gewerkt. Als speler, beloftecoach, assistent en hoofdcoach. Dan bouw je zoveel relaties op met mensen. Het is een beetje familie geworden. Nee, niet een beetje. Het ís gewoon familie geworden", vertelt Clement over zijn periode in Brugge aan Sporza.

Een club die altijd vooruit wil

Zijn verhaal bij Club begon in 2000, toen hij Coventry City verliet om bij blauw-zwart de grote schoenen van Franky Van der Elst te vullen. Als speler beleefde hij mooie Europese avonden en won hij twee landstitels. Vooral de zeges tegen AC Milan, Dortmund en Ajax zijn hem bijgebleven.

Ook als trainer drukte Clement zijn stempel op de club. Na een passage als assistent van Michel Preud'homme keerde hij in 2019 terug als hoofdcoach. Hij zag Club Brugge in die periode uitgroeien tot een Belgische topclub die volgens hem de concurrentie steeds een stap voor blijft.

"Club Brugge is een club die nooit stilstaat, die altijd vooruitkijkt en innovatieve dingen wil doen. Daardoor zijn ze al jarenlang de meest toonaangevende club in België", klinkt het lovend. Ook de samenwerking tussen Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert noemt hij cruciaal voor de ontwikkeling van blauw-zwart.

De deur staat nog altijd open

Dat zijn toekomst ooit opnieuw in Brugge zou kunnen liggen, is voor Clement geen ondenkbaar scenario. "Dat sluit ik zeker niet uit. Club Brugge is echt de club van mijn hart. Er zijn nog zoveel mensen met wie ik een nauwe band heb. Met Bart, met andere mensen van het bestuur, maar ook binnen de club zelf."

Een terugkeer is dus allerminst uitgesloten, al ligt zijn focus momenteel volledig op Norwich City. Daar wil hij op langere termijn de stap naar de Premier League zetten. "Dat is nu mijn prioriteit. Ik ben ook niet iemand die zo ver vooruit plant."

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