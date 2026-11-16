Roberto Martínez kan opnieuw bondscoach worden: deze keer bij verrassend land

Roberto Martínez staat mogelijk voor een nieuwe uitdaging als bondscoach. De voormalige trainer van de Rode Duivels zit sinds zijn vertrek bij Portugal zonder werk, maar daar kan binnenkort verandering in komen. De Spanjaard wordt namelijk genoemd bij een opvallende nationale ploeg.

Volgens transferexpert Nicolò Schira is Martínez een van de kandidaten om de nieuwe bondscoach van de Verenigde Staten te worden. De Amerikanen moeten op zoek naar een opvolger voor Mauricio Pochettino, die zijn functie neerlegt om bij Manchester United aan de slag te gaan.

Roberto #Martinez is a candidate for USA National Team’s coach role. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 16, 2026

Martínez kan terugkeren op internationaal toneel

De 53-jarige Martínez heeft heel wat ervaring als bondscoach. Tussen 2016 en 2022 stond hij aan het roer bij de Rode Duivels. Zijn grootste succes boekte hij op het WK van 2018, toen België de derde plaats veroverde. Velen zijn nog steeds van mening dat hij hiermee niet het hoogst haalbare bereikte.

Nadien ging Martínez aan de slag bij Portugal, waar hij onder anderen Cristiano Ronaldo onder zijn hoede kreeg. Zijn avontuur eindigde na het WK van 2026, waarop de Portugezen in de achtste finales werden uitgeschakeld door Spanje. Sindsdien is hij beschikbaar voor een nieuwe uitdaging.

Ook Guardiola wordt genoemd

Martínez is echter niet de enige naam die circuleert bij de Amerikaanse voetbalbond. Ook Pep Guardiola wordt door verschillende media genoemd als mogelijke opvolger van Pochettino. De voormalige trainer van Manchester City zou zelfs hoog op het verlanglijstje staan.





Voorlopig is er nog geen sprake van een akkoord met Martínez. De Amerikaanse voetbalbond wil na de huidige interlandperiode de zoektocht naar een nieuwe bondscoach voortzetten. Steve Cherundolo zal in december tijdelijk de ploeg leiden. Of Martínez uiteindelijk opnieuw een nationale ploeg onder zijn hoede krijgt, moet de komende periode blijken.